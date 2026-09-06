Women's cup Live | Inter-Lazio 3-1: termina il match
Terza e ultima sfida della fase a gironi della Women's cup per le biancocelesti di mister Grassadonia
Terza e ultima sfida della fase a gironi della Women's cup per le biancocelesti di mister Grassadonia
Terza e ultima sfida della fase a gironi della Women's cup per la Lazio Women di mister Grassadonia, che alle ore 15:00 di oggi pomeriggio sfiderà l'Inter femminile per una sfida decisiva: entrambe sono appaiate a 6 punti in classifica nel Girone A e il match di oggi stabilirà, infatti, la capolista.
Le formazioni ufficiali
INTER (4-4-2): Rúnarsdóttir; Garcia, Van Diemen, Andrés, Schough; Payne, Tomašević, Vilhjálmsdóttir, Robustellini; Cambiaghi, Bugeja.
A disposizione: Forcinella, Ferrario, Kullberg, Santi, Polli, Glionna, Detruyer, Raphino, Giudici, Bartoli, Ferraro. Allenatore: David Sassarini
LAZIO (4-4-2): Cetinja; Zannini, Connolly, Masu, Zanoli; Monnecchi, Castiello, Roddar, Portales; Visentin, Ngueleu. A disposizione: Gregori, Martin Queralt, Camacho, Le Mouel, Longobardi, Foerdos, Goldoni, Mancini, Frenquellucci, Gregori. Allenatore: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Gandino
Assistenti: Eltantaway-Nechita
IV Ufficiale: Scalvi
Il live del match tra Inter e Lazio
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96'
Triplice fischio!
Termina 3-1 la terza e ultima sfida della fase a gironi per la Lazio di Grassadonia. Nonostante le due vittorie importanti contro Napoli e Parma, la Lazio cade a Milano in rimonta e perde ufficialmente il primato nella classifica. Le nerazzurre, dal canto loro, staccano il pass per la semifinale della competizione
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95'
Gol dell'Inter
Le nerazzurre chiudono il match con la rete di Raphino
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90'
Gara ancora ferma
Preoccupazioni in casa Lazio dopo l'infortunio di Fordos. La squadra di Grassadonia ha terminato tutti i cambi a disposizione
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90'
Problemi per Fordos
Fordos a terra dopo un movimento innaturale del ginocchio destro. Staff medico in campo per soccorrere la giocatrice
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90'
Recupero secondo tempo
Cinque minuti di recupero prima del termine della sfida
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86'
Occasione Inter
Detruyer si divora il 3-1, conclusione alta sopra la traversa
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83'
Cambio per la Lazio
IN Fordos OUT Masu
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82'
Cambio per l'Inter
IN Cambiaghi OUT Raphino
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80'
Cartellino giallo
Ammonita Goldoni
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75'
Occasione Inter
Sinistro di Detruyer, ma Cetinja mette in angolo e salva la Lazio
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68'
Hydration break
Secondo cooling break della sfida
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64'
Doppio cambio per l'Inter
IN Santi e Payne OUT Van Diemen e Giudici
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62'
Cambio per la Lazio
IN Martin OUT Castiello
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61'
Occasione Lazio
Visentin non trova la porta e si divora il gol del possibile pareggio
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59'
Cambio per l'Inter
IN Detruyer OUT Vilhjálmsdóttir
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58'
Cartellino rosso
Rosso diretto per Gianluca Grassadonia
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52'
Triplo cambio per Grassadonia
IN Camacho, Goldoni e Le Mouel OUT Ngueleu, Portales e Roddar
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52'
Gol dell'Inter
Mischia in area di rigore e alla fine è l'Inter ad avere la meglio con Tomašević
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45'
Inizio secondo tempo
Comincia la seconda frazione di gioco
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45'
Sostituzione Inter
IN Kullberg OUT Andres
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47'
Fine primo tempo
Termina in pari la prima frazione di gioco tra Inter e Lazio: a Monnecchi risponde Vilhjálmsdóttir su calcio di rigore
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45'
Recupero primo tempo
Due minuti di recupero concessi al termine del primo tempo
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39'
Gol dell'Inter
Vilhjálmsdóttir non sbaglia dal dischetto e trova il gol del pareggio
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38'
Calcio di rigore per l'Inter
Calcio di rigore per l'Inter per un tocco di braccio in area di Masu
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35'
Occaisone Inter
Conclusione centrale di destro di Schough, Cetinja blocca la sfera
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31'
Fuorigioco di Ngueleu
Lazio vicina al 2-0, ma l'arbitro segnal la posizione off-side del nuovo acquisto in attacco in casa Lazio Ngueleu
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26'
Cambiaghi pericolosa
Cross teso di Cambiaghi verso il secondo palo, ma per un soffio non centra la porta, conclusione di poco fuori
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24'
Gara ripresa
Riprende la gara dopo la pausa dell'hydration break
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22'
Hydration break
Primo cooling break della sfida
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16'
GOOOOAL DELLA LAZIO
Eurogol da centrocampo di Monnecchi. Tiro dalla distanza che apre le marcature allo Stadio Breda di Milano
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13'
Occasione Lazio
Cross-tiro di Zanoli, ma la sfera termina tra i guantoni di Rúnarsdóttir
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7'
Visentin sfiora il gol
Grandissima occasione di Visentin, che sulla fascia mette il turbo e sfiora il primo palo
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4'
Occasione Inter
Primo squillo della partita da parte dell'Inter con Bugeja: l'attaccante nerazzurra prova un tiro centrale, Cetinja blocca la sfera senza difficoltà
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1'
Inizia il match!
Al via la terza e ultima sfida della fase a gironi di Women's Cup! Inter e Lazio in campo, primo possesso affidato alle padrone di casa