Women's cup Live | Inter-Lazio 3-1: termina il match

Terza e ultima sfida della fase a gironi della Women's cup per la Lazio Women di mister Grassadonia, che alle ore 15:00 di oggi pomeriggio sfiderà l'Inter femminile per una sfida decisiva: entrambe sono appaiate a 6 punti in classifica nel Girone A e il match di oggi stabilirà, infatti, la capolista.

Le formazioni ufficiali

INTER (4-4-2): Rúnarsdóttir; Garcia, Van Diemen, Andrés, Schough; Payne, Tomašević, Vilhjálmsdóttir, Robustellini; Cambiaghi, Bugeja.

A disposizione: Forcinella, Ferrario, Kullberg, Santi, Polli, Glionna, Detruyer, Raphino, Giudici, Bartoli, Ferraro. Allenatore: David Sassarini

LAZIO (4-4-2): Cetinja; Zannini, Connolly, Masu, Zanoli; Monnecchi, Castiello, Roddar, Portales; Visentin, Ngueleu. A disposizione: Gregori, Martin Queralt, Camacho, Le Mouel, Longobardi, Foerdos, Goldoni, Mancini, Frenquellucci, Gregori. Allenatore: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Gandino

Assistenti: Eltantaway-Nechita

IV Ufficiale: Scalvi

Il live del match tra Inter e Lazio