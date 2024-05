Franco, ds Monza: "Con la Lazio match complicato. Colpani, Carboni e Palladino: vi dico tutto"

Il direttore sportivo del Monza, Michele Franco, è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay. Tra i tanti temi toccati, si è parlato di Palladino, Colpani di Valentin Carboni, tutti nomi che stanno circolando, o che sono circolati in orbita Lazio. Il Ds ha anche parlato dell'imminente sfida tra brianzoli e capitolini che si giocherà quest'oggi alle ore 18. Queste le sue parole:

Abbiamo preparata la partita in modo ottimale lavorando in settimana. Sappiamo che il match sarà complicato e che la Lazio ha obiettivi di classifica alti . Con Tudor hanno cambiato marcia e sta facendo benissimo nell’ultimo periodo

Il nostro bilancio è più che positivo, già nella scorsa stagione abbiamo fatto benissimo. Vogliamo concludere la stagione in crescendo, siamo soddisfatti. Il nostro obiettivo iniziale era la salvezza e siamo contenti di non averlo mai messo in discussione all’inizio dell’anno

I suoi numeri non mentono, la sua è una stagione importante. Ha una qualità nelle giocate incredibile e quest’anno ha trovato una facilità importante nel fare gol e assist. Capisce il calcio e le sue qualità sono messe in risalto dalle idee delle squadre. Ha un contratto lunghissimo con noi, sicuramente ci fa piacere che i nostri calciatori siano seguiti da squadre importanti. Serve un’offerta convincente per farlo partire? Non parlerei di offerta convincente, andrà tutto valutato in fase di mercato