LAZIO WOMEN | Comunicato il calendario ufficiale di Serie A: si inizia con… il Derby!

Tutto pronto anche per l'inizio della Serie A Women, infatti sul sito della FIGC è stato pubblicato il calendario ufficiale per la prima fase del Campionato. Per le ragazze di Grassadonia inizio subito scoppiettante dato che alla prima giornata ci sarà subito il derby della Capitale in programma o il 31 agosto o il 1° settembre (le date devono ancora essere ufficializzate). Con lo status di neopromossa la Lazio Women dovrà dare seguito a quanto fatto di eccellente lo scorso anno nella serie cadetta per centrare. L'inizio sarà subito in salita ma Grassadonia si è detto fiducioso ai microfoni di Lazio Style Radio.

Il calendario della Lazio Women nella Serie A 24/25

Giornata 1

Lazio - Roma

Giornata 2

Sampdoria - Lazio

Giornata 3

Lazio - Juventus

Giornata 4

Milan - Lazio

Giornata 5

Lazio - Sassuolo

Giornata 6

Lazio - Napoli

Giornata 7

Fiorentina - Lazio

Giornata 8

Lazio - Como

Giornata 9

Inter - Lazio