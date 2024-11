Lazio-Cagliari: la designazione arbitrale fa felici i biancocelesti

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali relative all'undicesima giornata di Serie A.

Designato Ayroldi

La gara Lazio-Cagliari è stata affidata all'arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Gli assistenti saranno Preti e Garzelli, mentre il quarto uomo sarà Zufferli. Al Var ci sarà Meraviglia con Fabbri Avar.

Serie A - Depositphotos

I precedenti

Precedenti positivi per quanto riguarda la designazione. Ayroldi infatti, ha arbitrato la Lazio in sei incontri, di cui uno in Coppa Italia. Di questi, nessuno è stato perso dai biancocelesti. Il bilancio infatti, è di tre vittorie e tre sconfitte.

L'ultima partita arbitrata è stata Lazio-Empoli valida per la settima giornata di massima serie della stagione corrente, finita per due a uno per i biancocelesti.

In realtà, anche dalla parte del Cagliari i precedenti sono tutti positivi. Delle quattro partite arbitrate, tre sono quelle vinte dai sardi ed un solo pareggio.

Le altre partite

BOLOGNA – LECCE Sabato 02/11 h.15.00

COLLU

ROSSI L. – CECCON

IV: GALIPO’

VAR: GHERSINI

AVAR: MASSA

UDINESE – JUVENTUS Sabato 02/11 h.18.00

ABISSO

CECCONI – ZINGARELLI

IV: PRONTERA

VAR: PATERNA

AVAR: CHIFFI

MONZA – MILAN Sabato 02/11 h.20.45

FELICIANI

BERCIGLI – PERROTTI

IV: MARIANI

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

NAPOLI – ATALANTA h.12.30

DOVERI

SCATRAGLI – MORO

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: MASSA

TORINO – FIORENTINA h.15.00

LA PENNA

CAPALDO – POLITI

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI

H. VERONA – ROMA h.18.00

MARCENARO

MELI – ABISSO

IV: MARCHETTI

VAR: PAIRETTO

AVAR: MARESCA

INTER – VENEZIA h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

PRENNA – CAVALLINA

IV: TREMOLADA

VAR: MARINI

AVAR: CHIFFI

EMPOLI – COMO Lunedì 04/11 h. 18.30

DI BELLO

BRESMES – PALERMO

IV: DIONISI

VAR: GARIGLIO

AVAR: PATERNA

PARMA – GENOA Lunedì 04/11 h. 18.30

GUIDA

COSTANZO – YOSHIKAWA

IV: PERRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAIRETTO