CorSera | Lazio, Mandas il predestinato sa già come si fa

Strana la stagione di Christos Mandas alla Lazio. Arrivato all'ultimo giorno di mercato per fare il terzo portiere, inizialmente da lasciare un altro anno in Grecia, ha superato le gerarchie diventando ufficialmente il vice di Provedel e in quanto tale sarà lui a scendere nuovamente in campo contro la Roma, domani.

Il precedente di Mandas nel derby

La prima sfida con Mandas in porta risale al 10 gennaio, quando la Lazio vinse sulla Roma ai quarti di Coppa Italia. Quello di domani sarà un derby particolarmente sofferto per le assenze: oltre a Provedel, mancheranno anche Lazzari e Zaccagni, con Rovella e Pellegrini non al meglio. Sarà la seconda partita di Mandas contro i giallorossi e proverà a mantenere nuovamente la porta inviolata, in modo che la Lazio possa raggiungere la quinta stracittadina di fila senza subire gol per la prima volta nella sua storia.

Mandas con la felpa della Lazio

La carriera di Mandas

Come riporta il Corriere della Sera, Mandas è il portiere più giovane che ha esordito nel campionato greco (16 anni, 7 mesi e 18 giorni). Nel 2017 ha anche sostenuto un provino con la Fiorentina, non andato a buon fine. Ora ha l'occasione di far ricredere chi non ha puntato su di lui, come si è visto al suo esordio assoluto con la maglia della Lazio sotto la guida di Sarri. Quando Provedel fu colpito dalla febbre, il tecnico toscano non ci ha pensato due volte e nonostante l'importanza della gara (derby a eliminazione diretta in Coppa Italia) lo ha lanciato subito. Sono note le sue capacità di parare i rigori, per cui si è fatto notare da giovanissimo.