Il Messaggero | Lotito annuncia: "A maggio il progetto sul Flaminio"

Ecco l'annuncio: «Entro fine mese, al massimo i primi di maggio, presenteremo il progetto per lo stadio», assicura Lotito. Ovviamente si tratta del Flaminio: «Ci sono già stati incontri con le istituzioni preposte che possono esprimere pareri e mi sembra di capire che non ci siano veti o problematiche. C'è stato uno studio di fattibilità, se ne è occupato un ufficio della Lega Calcio e ha predisposto un piano di recupero. Il nuovo stadio deve avere almeno una ospitalità di 50.000 spettatori. Ho chiesto al sindaco di Roma Gualtieri la disponibilità politica di affrontare questo tema, perché circa 20 anni fa presentai un progetto avveniristico: uno impianto di cui avrebbe parlato tutto il mondo ma all'epoca non fu ritenuto idoneo».

Stadio Flaminio

A breve nuovi lavori a Formello

Intanto ecco l'Academy al centro di Formello: «A breve partiranno i lavori per un'altra foresteria, una scuola, un ristorante, un chiesa, sette campi e tutto ciò che serve a supportare i ragazzi che decidono di dedicarsi al mondo dello sport».

Lotito presente alla partita della Primavera

Entusiasta ieri, il patron, per la vittoria fondamentale sul Lecce (2-1 al Fersini) della Primavera, in piena zona play-off: «Sono intervenuto all'intervallo - le parole ai canali ufficiali, che presto avranno nuove sedi - e ho detto che noi siamo la Lazio e che non potevamo mollare. Così hanno vinto con spirito di gruppo e sacrifico». Proseguono anche i preparativi per le celebrazioni dello scudetto del 74': obiettivo riportare anche Eriksson per l'evento del 12 maggio all'Olimpico.