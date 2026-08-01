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Amichevole Live | Lazio-Avellino 6-3: termina il match

Segui il live scritto dell'amichevole tra Lazio e Avellino qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /
Amichevole, Lazio-Avellino - LazioPress
Amichevole, Lazio-Avellino - LazioPress

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Beniamino Civitelli /

La Lazio ospita al Centro Sportivo di Formello l'Avellino di Alessandro Nesta per il suo terzo test amichevole stagionale dopo le vittorie contro la squadra Primavera e la Civita Castellana. 

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Le formazioni ufficiali

Gennaro Gattuso - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Gennaro Gattuso - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

LAZIO: Mandas;  Floriani M., Marusic, Romagnoli, Pedraza; Pryzborek, Belahyane; Cancellieri, Dia, Serra; Ratkov.

A disp.: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Sana Fernandes, Noslin, Galassi, Taylor, Provstgaard, Lazzari, R. Bordon, Farcomeni, Artistico.

All.: Gennaro Gattuso

 

AVELLINO: Iannarilli; Sounas, Palmiero, Favilli, Simic, Biasci, Fontanarosa, Di Maggio, Moruzzi, Spadoni, Vignoli.

A disp.: Sassi, Martinelli, Cancellotti, Sala, Enrici, Palumbo, Russo, Pandolfi, Besaggio, Maisto, Faticanti, De Michele, Fila, Aloisi.

All.: Alessandro Nesta

Il Live del match

  • 92'
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    Termina il match

    Finisce 6-3 Lazio-Avellino

  • 91'
    goal
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    Gol Lazio

    Taylor segna il gol del 6-3 con un tiro dal limite dell'area

  • 87'
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    Occasione Lazio

    Bella parata di Martinelli sul tiro di Lazzari

  • 78'
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    Occasione Avellino

    Punizione forte di Palumbo, bravo Motta a deviare ed evitare il gol

  • 74'
    goal
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    Gol Avellino

    Distratta la difesa della Lazio su una deviazione fortuita che favorisce Pandolfi che da solo davanti a Motta deposita la palla in rete

  • 70'
    substitution
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Serra, Przyborek, Belahyane, Pedraza, Cancellieri, Ratkov, Floriani
    Dentro: Zaccagni, Taylor, Rovella, Doekhi, Noslin, Dele-Bashiru, Lazzari

  • 66'
    goal
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    Gol Avellino

    Bella azione dell'Avellino che trova Besaggio solo in area, che fa passare la palla sotto le gambe di Motta e trova il gol del 5-2

  • 56'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Romagnoli

    Dentro: Provstgaard

  • 53'
    goal
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    Gol Lazio

    Artistico spiazza Iannarilli e segna il gol del 5-1

  • 52'
    penalty
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    Calcio di rigore per la Lazio

    Artistico guadagna un calcio di rigore

  • 46'
    goal
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    Gol Lazio

    Sbaglia in impostazione l'Avellino, ruba palla Belahyane che a tu per tu col portiere segna il gol del 4-1

  • 45'
    substitution
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Dia, Mandas, Marusic

    Dentro. Artistico, Motta, R. Bordon

  • 45'
    break_start
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    Inizia il secondo tempo

    Al via gli ultimi 45' di gioco

  • 47'
    break_start
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    Termina il primo tempo

    3-1 in favore della Lazio dopo il primo tempo 

  • 45'
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    Occasione Avellino

    Moruzzi sul secondo palo tutto solo si coordina e va alla conclusione al volo, palla che termina fuori

  • 35'
    goal
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    Gol Lazio

    Bello spunto di Serra sulla sinistra, che si libera e serve Ratkov in area che deposita la palla in rete

  • 33'
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    Rientra Cancellieri

    Recupera l'esterno biancoceleste, che torna in campo dopo il problema accusato

  • 32'
    injury
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    Resta a terra Cancellieri

    Problemi per Matteo Cancellieri, dopo un recupero in scivolata 

  • 28'
    shot_saved
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    Occasione Lazio

    Bella conclusione di Serra, deviata da Iannarilli

  • 22'
    goal
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    Gol Lazio

    Contropiede fulmineo della Lazio: Przyborek con velocità apre per Cancellieri che serve in mezzo Ratkov che deve solo depositare la palla in rete.

  • 15'
    goal
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    Gol Lazio

    Segna Serra con un tap-in vincente di testa

  • 11'
    goal
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    Gol Avellino

    Avellino che parte forte e con qualità, Di Maggio si inserisce sul secondo pallo e trova il gol

  • 6'
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    Occasione Lazio

    Si mette in proprio Serra, che dopo un dribbling va alla conclusione dalla lunga distanza, palla alta di poco

  • 4'
    corner_kick
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    Corner Avellino

    Spinge l'Avellino che si fa vedere dalle parti della Lazio

  • 1'
    match_started
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    Inizia la partita

    Muove il primo pallone di gioco la Lazio

  • whistle
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    Minuto di raccoglimento

    Squadre intorno al cerchio di centrocampo per il minuto di silenzio per ricordare Franco Baresi

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    Squadre in campo

    Entrano in campo le due squadre

Le formazioni ufficiali di Lazio-Avellino: Ratkov e Romagnoli dal 1’