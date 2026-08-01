Amichevole Live | Lazio-Avellino 6-3: termina il match
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La Lazio ospita al Centro Sportivo di Formello l'Avellino di Alessandro Nesta per il suo terzo test amichevole stagionale dopo le vittorie contro la squadra Primavera e la Civita Castellana.
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Le formazioni ufficiali
LAZIO: Mandas; Floriani M., Marusic, Romagnoli, Pedraza; Pryzborek, Belahyane; Cancellieri, Dia, Serra; Ratkov.
A disp.: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Sana Fernandes, Noslin, Galassi, Taylor, Provstgaard, Lazzari, R. Bordon, Farcomeni, Artistico.
All.: Gennaro Gattuso
AVELLINO: Iannarilli; Sounas, Palmiero, Favilli, Simic, Biasci, Fontanarosa, Di Maggio, Moruzzi, Spadoni, Vignoli.
A disp.: Sassi, Martinelli, Cancellotti, Sala, Enrici, Palumbo, Russo, Pandolfi, Besaggio, Maisto, Faticanti, De Michele, Fila, Aloisi.
All.: Alessandro Nesta
Il Live del match
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92'
Termina il match
Finisce 6-3 Lazio-Avellino
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91'
Gol Lazio
Taylor segna il gol del 6-3 con un tiro dal limite dell'area
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87'
Occasione Lazio
Bella parata di Martinelli sul tiro di Lazzari
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78'
Occasione Avellino
Punizione forte di Palumbo, bravo Motta a deviare ed evitare il gol
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74'
Gol Avellino
Distratta la difesa della Lazio su una deviazione fortuita che favorisce Pandolfi che da solo davanti a Motta deposita la palla in rete
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70'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Serra, Przyborek, Belahyane, Pedraza, Cancellieri, Ratkov, Floriani
Dentro: Zaccagni, Taylor, Rovella, Doekhi, Noslin, Dele-Bashiru, Lazzari
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66'
Gol Avellino
Bella azione dell'Avellino che trova Besaggio solo in area, che fa passare la palla sotto le gambe di Motta e trova il gol del 5-2
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56'
Sostituzione Lazio
Fuori: Romagnoli
Dentro: Provstgaard
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53'
Gol Lazio
Artistico spiazza Iannarilli e segna il gol del 5-1
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52'
Calcio di rigore per la Lazio
Artistico guadagna un calcio di rigore
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46'
Gol Lazio
Sbaglia in impostazione l'Avellino, ruba palla Belahyane che a tu per tu col portiere segna il gol del 4-1
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45'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Dia, Mandas, Marusic
Dentro. Artistico, Motta, R. Bordon
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45'
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gioco
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47'
Termina il primo tempo
3-1 in favore della Lazio dopo il primo tempo
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45'
Occasione Avellino
Moruzzi sul secondo palo tutto solo si coordina e va alla conclusione al volo, palla che termina fuori
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35'
Gol Lazio
Bello spunto di Serra sulla sinistra, che si libera e serve Ratkov in area che deposita la palla in rete
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33'
Rientra Cancellieri
Recupera l'esterno biancoceleste, che torna in campo dopo il problema accusato
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32'
Resta a terra Cancellieri
Problemi per Matteo Cancellieri, dopo un recupero in scivolata
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28'
Occasione Lazio
Bella conclusione di Serra, deviata da Iannarilli
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22'
Gol Lazio
Contropiede fulmineo della Lazio: Przyborek con velocità apre per Cancellieri che serve in mezzo Ratkov che deve solo depositare la palla in rete.
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15'
Gol Lazio
Segna Serra con un tap-in vincente di testa
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11'
Gol Avellino
Avellino che parte forte e con qualità, Di Maggio si inserisce sul secondo pallo e trova il gol
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6'
Occasione Lazio
Si mette in proprio Serra, che dopo un dribbling va alla conclusione dalla lunga distanza, palla alta di poco
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4'
Corner Avellino
Spinge l'Avellino che si fa vedere dalle parti della Lazio
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1'
Inizia la partita
Muove il primo pallone di gioco la Lazio
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Minuto di raccoglimento
Squadre intorno al cerchio di centrocampo per il minuto di silenzio per ricordare Franco Baresi
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Squadre in campo
Entrano in campo le due squadre