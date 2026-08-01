Le formazioni ufficiali di Lazio-Avellino: Ratkov e Romagnoli dal 1’
Tutto pronto al Centro Sportivo di Formello per la terza amichevole della Lazio firmata Gennaro Gattuso, che sfiderà l'Avellino di Alessandro Nesta
Tutto pronto al Centro Sportivo di Formello per la terza amichevole della Lazio firmata Gennaro Gattuso, che sfiderà l'Avellino di Alessandro Nesta.
La formazione ufficiale della Lazio
4-2-3-1: Mandas, Floriani, Marusic, Romagnoli, Pedraza, Przyborek, Belahyane, Cancellieri, Dia, Serra, Ratkov.
A disp.: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Sana Fernandes, Noslin, Galassi, Taylor, Provstgaard, Lazzari, R. Bordon, Farcomeni, Artistico.
All.: Gennaro Gattuso
La formazione ufficiale dell'Avellino
AVELLINO: Iannarilli; Sounas, Palmiero, Favilli, Simic, Biasci, Fontanarosa, Di Maggio, Moruzzi, Spadoni, Vignoli.
A disp.: Sassi, Martinelli, Cancellotti, Sala, Enrici, Palumbo, Russo, Pandolfi, Besaggio, Maisto, Faticanti, De Michele, Fila, Aloisi.
All.: Alessandro Nesta