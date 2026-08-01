Le formazioni ufficiali di Lazio-Avellino: Ratkov e Romagnoli dal 1’

Tutto pronto al Centro Sportivo di Formello per la terza amichevole della Lazio firmata Gennaro Gattuso, che sfiderà l'Avellino di Alessandro Nesta

Beniamino Civitelli /
Gennaro Gattuso - Via onfeootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Gennaro Gattuso - Via onfeootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Tutto pronto al Centro Sportivo di Formello per la terza amichevole della Lazio firmata Gennaro Gattuso, che sfiderà l'Avellino di Alessandro Nesta.  

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La formazione ufficiale della Lazio

4-2-3-1: Mandas, Floriani, Marusic, Romagnoli, Pedraza, Przyborek, Belahyane, Cancellieri, Dia, Serra, Ratkov.

A disp.: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Sana Fernandes, Noslin, Galassi, Taylor, Provstgaard, Lazzari, R. Bordon, Farcomeni, Artistico.

All.: Gennaro Gattuso

 

La formazione ufficiale dell'Avellino

AVELLINO: Iannarilli; Sounas, Palmiero, Favilli, Simic, Biasci, Fontanarosa, Di Maggio, Moruzzi, Spadoni, Vignoli.

A disp.: Sassi, Martinelli, Cancellotti, Sala, Enrici, Palumbo, Russo, Pandolfi, Besaggio, Maisto, Faticanti, De Michele, Fila, Aloisi.

All.: Alessandro Nesta

La Lazio è interessata a Jacopo Landi e Cristian Bagordo
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