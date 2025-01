Hellas Verona-Lazio, il successo manca da aprile 2021

Il pareggio interno arrivato contro il Como non era il risultato sperato dopo la sconfitta rimediata nel derby. A seguito del ko arrivato nella stracittadina, i biancocelesti avevano tutto l'interesse nel riportare da subito la gioia di tre punti nell'ambiente, nonostante le troppe assenze che già dalla vigilia rappresentavano un forte pericolo. Le squalifiche di Zaccagni, Gila e Castellanos, tre punti chiave dello scacchiere di Baroni, hanno condizionato molto lo sviluppo della gara, per una Lazio che non è riuscita a raddoppiare, subendo troppo spesso la pericolosità di un Como che non ha mai smesso di crederci. Domenica sera i biancocelesti saranno impegnati al Bentegodi, tornando ad affrontare l’Hellas Verona, in un campo in cui il successo contro gli scaligeri manca da aprile 2021.

I successi dal 2013

A partire dalla stagione 2013-2014, dalla quale i gialloblù hanno ricominciato a frequentare la Serie A con continuità, la Lazio è uscita vittoriosa dal Bentegodi in quattro occasioni su nove: tutti i successi arrivarono consecutivamente tra il 2014-2015 e il 2020-2021. Si inizia a settembre 2015, quando nella ripresa le reti di Biglia e Parolo ribaltarono l'iniziale svantaggio siglato da Helander. Lo stesso esito si manifesta a settembre 2017, ancora una volta nella sesta giornata di Serie A, stavolta con un Ciro Immobile in stato di grazia, che nella prima frazione di gioco siglò il doppio vantaggio: la gara fu poi chiusa da Marusic. A luglio 2020 i biancocelesti si imposero poi per 1-5, quando dopo il vantaggio gialloblù arrivato grazie ad Amrabat, la squadra di Inzaghi rispose con la tripletta di Immobile e le reti di Correa e Milinkovic-Savic. Fu proprio il serbo a regalare il successo ai biancocelesti l'anno successivo, quando con un colpo di testa in pieno recupero gli uomini di Inzaghi strapparono i tre punti.

Le sfide dopo il 2021

A partire da ottobre 2021, i biancocelesti non sono più riusciti ad imporsi contro gli scaligeri, per uno dei pochissimi campo in cui Maurizio Sarri non è riuscito a condurre i suoi al successo. Più che negativa senza dubbio la provo nel primo anno del triennio, con l'Hellas trionfante per 4-1, con Giovanni Simeone assoluto protagonista con un poker. Nelle due annate successive, entrambe le sfide sono terminate 1-1: a febbraio 2023 Ngonge rispose alla meraviglia di Pedro, mentre l'anno seguente fu Henry a siglare il pareggio. dopo lo splendido colpo di tacco di Zaccagni.