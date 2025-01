Lazio, ora testa al Como: Baroni tra indisponibili e infortunati post derby

Gli indisponibili post-derby

La Lazio, reduce dalla sconfitta nel derby, deve subito voltare pagina per affrontare il girone di ritorno del campionato, che riparte dall'Olimpico contro il Como di Fabregas. Mister Baroni deve però fare i conti con numerose assenze: Zaccagni, Gila e Castellanos sono fuori per squalifica, mentre Vecino e Patric restano indisponibili a causa di infortuni. Le scelte di formazione, di conseguenza, risultano quasi obbligate, limitando le opzioni sia in difesa che in attacco.

Le scelte di formazione e i pochi cambi disponibili

In difesa, davanti a Provedel, ci potrebbero essere Gigot e Romagnoli come centrali, con Nuno Tavares e Lazzari (in possibile vantaggio su Marusic) ad occupare le fasce. A centrocampo, Baroni potrrebbe confermare il trio formato da Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, con quest'ultimo che continua a interpretare un ruolo ibrido tra mezzala e trequartista. La panchina, però, offre poche alternative: Castrovilli e Basic sono le uniche opzioni disponibili, con Hysaj momentaneamente reintegrato in lista. In attacco, il ballottaggio è tra Isaksen, Noslin e Tchaouna per due maglie, con i primi due probabilmente favoriti. C'è ottimismo, però, per un possibile ritorno di Pedro, almeno per uno spezzone di gara, mentre Dia sarà con tutta probabilità confermato come unica punta.