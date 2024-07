Ennesimo infortunio in casa Lazio: si ferma anche Romagnoli

Dopo gli infortuni di Gila e Tavares, la Lazio perde un altro tassello importante in difesa: Alessio Romagnoli. Il difensore è stato costretto a chiedere il cambio al 38' del primo tempo durante l'amichevole contro la Triestina, terzo e ultimo test del ritiro ad Auronzo.

Romagnoli ha accusato un problema muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Resta da capire se si sia fermato in tempo per evitare conseguenze peggiori, ma per un responso ufficiale bisognerà attendere gli esami strumentali che saranno effettuati nelle prossime 48 ore. Al suo posto è entrato Casale, che ha giocato il resto della partita, terminata poi in pareggio (1-1).