Isaksen brilla con la Danimarca: è l'MVP della gara con il Portogallo

Vittoria danese e prova maiuscola

Come l’Italia, anche la Danimarca è scesa in campo per l’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League, superando il Portogallo per 1-0. Tra i protagonisti assoluti del match c’è stato Gustav Isaksen, titolare e in campo per quasi tutta la gara, sostituito solo all’87’ da Dorgu. Nonostante il gol decisivo sia stato firmato da Hojlund, è stato proprio l’esterno della Lazio a rubare la scena con una prestazione di grande intensità e qualità.

Il premio dei tifosi

La prova di Isaksen non è passata inosservata: al termine del match è stato eletto Player of the Match, grazie anche al voto dei tifosi danesi. La federazione ha celebrato il riconoscimento sui social pubblicando una foto che lo ritrae sorridente, con il premio in mano. La didascalia recita:

Giocatore del match. Dopo una grande partita, i tifosi danesi hanno votato e scelto Gustav Isaksen.

Un segnale importante anche per la Lazio, che spera di rivedere presto questo rendimento anche in maglia biancoceleste.