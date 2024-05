Il Messaggero | Guendouzi corteggiato dalla Premier. Setti propone a Noslin. Immobile e Castellanos riserve

IMMOBILE E TATY RISERVE

Non sarà eventualmente Kamada a coprire il buco lasciato da Luis Alberto. Nelle ultime due gare Tudor lo ha utilizzato sulla trequarti al suo posto, ma non è cambiato il suo pensiero: «Ha qualità importanti per giocare davanti alla difesa, lo vedo meglio lì piuttosto che in attacco». Questo spinge ulteriormente alla porta Guendouzi, già escluso per due gare di seguito: «Sarà con me il prossimo anno? Questo lo tengo per me», la risposta sibillina di Igor, che non promette nulla di buono. Il feeling fra i due non è mai sbocciato, ma serve un'offerta da 25-30 milioni per convincere il club a cedere il centrocampista migliore della stagione fino al cambio tecnico. La Premier lo corteggia, Sarri se lo riprenderebbe subito insieme a Romagnoli e Provedel, se dovesse sistemarsi su una panchina d'oro (l'ultimo contatto è con l'Aek Atene) in breve tempo. Va risolto il mal di gol, bisogna intervenire in attacco: Tudor non vede né in Immobile né in Castellanos il bomber titolare (li considera riserve) del prossimo anno. Il ds Fabiani è in pressing su Dia, ma rischia di mollarlo per le sue resistenze sulla via di Formello. Setti propone a Lotito Noslin del Verona, Retegui costa troppo. Lo sbarco dell'ex pupillo Simeone sarebbe possibile solo in caso di addio di Ciro. Un altro gioco a incastro.



Alberto Abbate Il Messaggero