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Amichevole Live | Lazio-Lazio Primavera 1-1: Artistico pareggia i conti su calcio di rigore

Segui il live testuale della prima amichevole estiva della squadra guidata da Gattuso contro la Primavera

Ginevra Sforza /

Segui il live testuale della prima amichevole estiva della squadra guidata da Gattuso contro la Primavera

Ginevra Sforza /

Primo test stagionale per la Lazio di Gattuso. Alle ore 18:00 la prima squadra scenderà in campo contro i baby di Punzi per un allenamento congiunto, arbitrato dallo stesso tecnico biancoceleste.

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Al termine della sfida contro la Primavera si concluderà la prima parte del ritiro estivo. Già a partire da questa sera i giocatori biancocelesti potranno tornare a dormire nelle proprie case, pur continuando a tornare al centro sportivo di Formello per pranzi e cene.

Le formazioni ufficiali

LAZIO: Mandas, Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini, Galassi, Przyborek, Zaccagni, Noslin, Dia, Ratkov.  Allenatore: Gennaro Gattuso    

LAZIO U20: Motta, Avram, Ciucci, Pernaselci, Trifelli, Santagostini, Gatto, Battisti, Eone, Sulejmani, Canali. Allenatore: Francesco Punzi

Il live del match

  • 72'
    whistle
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    Cambi per Gattuso

    Renzetti, Bordon e Farcomeni per Motta, Provstgaard e Pellegrini

  • 72'
    whistle
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    Gol annullato per fuorigioco

    Annullata la rete di Sana Fernandes per posizione di offside

  • 66'
    whistle
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    Cooling break

    Secondo cooling break della sfida

  • 62'
    whistle
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    Sostituzione nella prima squadra

    Cambio per Gattuso: dentro Sanà Fernandes per Floriani

  • 58'
    whistle
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    Artistico sfiora la doppietta

    Bella palla dentro per l'attaccante ex Spezia che calcia al volo incrociando sul secondo palo. Palla fuori di poco sul fondo

  • 56'
    whistle
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    GOAL DELLA LAZIO!

    Artistico non sbaglia dal dischetto e sigla la rete del pareggio

  • 55'
    whistle
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    Calcio di rigore a favore della prima squadra

    Mandas atterra Artistico in area

  • 45'
    whistle
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    Primi cambi per le due formazioni

    Diverse sostituzioni per la Lazio di Gattuso. IN: Lazzari, Belahyane, Dele-Bashiru, Taylor, Serra e Artistico. Spostato Mandas tra i pali della Primavera

  • 45'
    whistle
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    Inizio secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco

  • 45'
    whistle
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    Fine primo tempo

    Termina 0-1 il primo tempo tra Lazio e Lazio Primavera. U20 in vantaggio grazie alla rete firmata da Avram al 42'

  • 42'
    whistle
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    Primavera in vantaggio

    Uno contro uno di Avram con Provsgaard, che da posizione defilata batte Mandas e sigla la rete del vantaggio 

  • 35'
    whistle
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    Ratkov si divora il gol a porta vuota

    Bella percussione di Pellegrini sulla sinistra che entra in area e con il mancino calcia ad incrociare sul secondo palo, Motta rispinge corto. Sulla ribattuta Ratkov si divora il gol a porta vuota 

  • 28'
    whistle
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    Traversa di Zaccagni

    Su cross di Noslin ci prova con colpo di testa Zaccagni, ma colpisce la traversa

  • 22'
    whistle
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    Terminato il cooling break

    Si riprende la gara

  • 21'
    whistle
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    Cooling break

    Sotto i 36° di Formello le due formazioni si rinfrescano in un breve cooling break

  • 15'
    whistle
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    Dia pericoloso

    Bella iniziativa di Zaccagni che scende sul fondo e mette una palla a rimorchio per Dia. Il senegalese calcia di prima trovando una deviazione. Palla fuori di poco deviata in angolo

  • 15'
    whistle
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    Gara bloccata

    Primo quarto d'ora che se ne va senza emozioni. Prima squadra che tiene il pallino del gioco senza trovare sbocchi

  • 1'
    match_started
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    Fischio d'inizio

    Inizia l'allenamento congiunto tra Lazio e Lazio Primavera, arbitrato dal tecnico Gattuso

Gattuso versione arbitro: sarà lui a dirigere l'amichevole tra Lazio e Lazio Primavera