Amichevole Live | Lazio-Lazio Primavera 1-1: Artistico pareggia i conti su calcio di rigore
Segui il live testuale della prima amichevole estiva della squadra guidata da Gattuso contro la Primavera
Segui il live testuale della prima amichevole estiva della squadra guidata da Gattuso contro la Primavera
Primo test stagionale per la Lazio di Gattuso. Alle ore 18:00 la prima squadra scenderà in campo contro i baby di Punzi per un allenamento congiunto, arbitrato dallo stesso tecnico biancoceleste.
Al termine della sfida contro la Primavera si concluderà la prima parte del ritiro estivo. Già a partire da questa sera i giocatori biancocelesti potranno tornare a dormire nelle proprie case, pur continuando a tornare al centro sportivo di Formello per pranzi e cene.
Le formazioni ufficiali
LAZIO: Mandas, Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini, Galassi, Przyborek, Zaccagni, Noslin, Dia, Ratkov. Allenatore: Gennaro Gattuso
LAZIO U20: Motta, Avram, Ciucci, Pernaselci, Trifelli, Santagostini, Gatto, Battisti, Eone, Sulejmani, Canali. Allenatore: Francesco Punzi
Il live del match
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72'
Cambi per Gattuso
Renzetti, Bordon e Farcomeni per Motta, Provstgaard e Pellegrini
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72'
Gol annullato per fuorigioco
Annullata la rete di Sana Fernandes per posizione di offside
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66'
Cooling break
Secondo cooling break della sfida
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62'
Sostituzione nella prima squadra
Cambio per Gattuso: dentro Sanà Fernandes per Floriani
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58'
Artistico sfiora la doppietta
Bella palla dentro per l'attaccante ex Spezia che calcia al volo incrociando sul secondo palo. Palla fuori di poco sul fondo
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56'
GOAL DELLA LAZIO!
Artistico non sbaglia dal dischetto e sigla la rete del pareggio
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55'
Calcio di rigore a favore della prima squadra
Mandas atterra Artistico in area
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45'
Primi cambi per le due formazioni
Diverse sostituzioni per la Lazio di Gattuso. IN: Lazzari, Belahyane, Dele-Bashiru, Taylor, Serra e Artistico. Spostato Mandas tra i pali della Primavera
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45'
Inizio secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco
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45'
Fine primo tempo
Termina 0-1 il primo tempo tra Lazio e Lazio Primavera. U20 in vantaggio grazie alla rete firmata da Avram al 42'
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42'
Primavera in vantaggio
Uno contro uno di Avram con Provsgaard, che da posizione defilata batte Mandas e sigla la rete del vantaggio
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35'
Ratkov si divora il gol a porta vuota
Bella percussione di Pellegrini sulla sinistra che entra in area e con il mancino calcia ad incrociare sul secondo palo, Motta rispinge corto. Sulla ribattuta Ratkov si divora il gol a porta vuota
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28'
Traversa di Zaccagni
Su cross di Noslin ci prova con colpo di testa Zaccagni, ma colpisce la traversa
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22'
Terminato il cooling break
Si riprende la gara
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21'
Cooling break
Sotto i 36° di Formello le due formazioni si rinfrescano in un breve cooling break
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15'
Dia pericoloso
Bella iniziativa di Zaccagni che scende sul fondo e mette una palla a rimorchio per Dia. Il senegalese calcia di prima trovando una deviazione. Palla fuori di poco deviata in angolo
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15'
Gara bloccata
Primo quarto d'ora che se ne va senza emozioni. Prima squadra che tiene il pallino del gioco senza trovare sbocchi
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1'
Fischio d'inizio
Inizia l'allenamento congiunto tra Lazio e Lazio Primavera, arbitrato dal tecnico Gattuso