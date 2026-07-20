Gattuso versione arbitro: sarà lui a dirigere l'amichevole tra Lazio e Lazio Primavera

Alle ore 18:00 di questo pomeriggio andrà in scena il primo test estivo della nuova Lazio guidata da Rino Gattuso. L'amichevole d'esordio sarà contro la Lazio Primavera, esattamente come la scorsa stagione.

Gattuso versione arbitro per Lazio-Lazio Primavera

Dopo sette giorni dall'inizio del ritiro estivo, il nuovo tecnico potrà già iniziare a valutare lo stato di forma della squadra e avere le prime risposte sul lavoro. Tuttavia, lo farà in una vesta del tutto insolita: sarà infatti lo stesso Gattuso il direttore di gara della sfida contro gli aquilotti, come riferito dal responsabile della comunicazione del club Emanuele Floridi, rendendo il primo test estivo più un allenamento condiviso, che un vero e proprio test.

La storia Instagram pubblicata da Floridi