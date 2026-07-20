Amichevole Live | Lazio-Lazio Primavera: le formazioni ufficiali, dal 1' Galassi e Przyborek

Ginevra Sforza /

Primo test stagionale per la Lazio di Gattuso. Alle ore 18:00 la prima squadra scenderà in campo contro i baby di Punzi per un allenamento congiunto, arbitrato dallo stesso tecnico biancoceleste.

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Gli undici in campo

LAZIO: Mandas, Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini, Galassi, Przyborek, Zaccagni, Noslin, Dia, Ratkov.  Allenatore: Gennaro Gattuso    

LAZIO U20: Motta, Avram, Ciucci, Pernaselci, Trifelli, Santagostini, Gatto, Battisti, Eone, Sulejmani, Canali. Allenatore: Francesco Punzi

Gattuso versione arbitro: sarà lui a dirigere l'amichevole tra Lazio e Lazio Primavera