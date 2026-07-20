Amichevole Live | Lazio-Lazio Primavera: le formazioni ufficiali, dal 1' Galassi e Przyborek
Primo test stagionale per la Lazio di Gattuso. Alle ore 18:00 la prima squadra scenderà in campo contro i baby di Punzi per un allenamento congiunto, arbitrato dallo stesso tecnico biancoceleste.
Gli undici in campo
LAZIO: Mandas, Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini, Galassi, Przyborek, Zaccagni, Noslin, Dia, Ratkov. Allenatore: Gennaro Gattuso
LAZIO U20: Motta, Avram, Ciucci, Pernaselci, Trifelli, Santagostini, Gatto, Battisti, Eone, Sulejmani, Canali. Allenatore: Francesco Punzi