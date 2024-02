SERIE A | L'Empoli vince nel recupero: successo importante in chiave salvezza contro il Sassuolo

Dopo il successo per 2-0 del Bologna di ieri sera, che ha aperto, contro l'Hellas Verona, la 26° giornata di campionato, prosegue il turno di Serie A. La prima partita di questo sabato si è chiusa con una vittoria importante in chiave salvezza. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 15:00, è andata in scena la gara tra Sassuolo ed Empoli. A portare a casa i tre punti sono stati gli ospiti, con il risultato di 2-3.

Ad aprire le marcature è stata proprio la squadra toscana, con il gol di testa dopo appena undici di Luperto. Vantaggio che rimane fino all’intervallo, ma dopo nove minuti dalla ripresa, i padroni di casa trovano la rete del pareggio grazie al calcio di rigore trasformato da Pinamonti. Passano dieci minuti e il calcio di rigore viene assegnato in favore dell’Empoli, con Niang che spiazza Consigli e riporta la squadra di Nicola avanti. Al 77esimo nuovo pareggio della squadra neroverde, con il colpo di testa del difensore Ferrari. Sembrava finire in parità la prima sfida di questo sabato di Serie A, invece al quarto di cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Aureliano, è ancora un colpo di testa, questa volta di Bastoni, a riportare per la terza volta l’Empoli in vantaggio, questa volta in maniera definitiva.

Successo importante del club toscano in ottica lotta per non retrocedere: grazie a questi tre punti, l’Empoli sale a quota 25 punti, portandosi momentaneamente a +5 dal terz’ultimo posto occupato dall’Hellas Verona e proprio dal Sassuolo. Per la squadra di Dionisi invece, ferma a 20 punti, arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-0 in casa dell’Atalanta della scorsa settimana.

Questo sabato, valevole per il 26esimo turno di Serie A, proseguirà alle ore 18:00 con la sfida che vedrà affrontarsi Salernitana e Monza, mentre alle 20:45 andrà in scena Genoa-Udinese.