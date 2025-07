Cardone: "Castellanos-Flamengo pista che va monitorata. Sarri su Noslin…"

Procede spedito il ritiro della Lazio con Sarri che per cause di forza maggiore ha a disposizione la squadra che lo accompagnerà almeno fino a gennaio dove la Lazio si spera potrà avere via libera sul mercato o quantomeno un blocco soft. La dirigenza biancoceleste pertanto si sta concentrando sul fronte uscite e negli ultimi giorni il Flamengo si è interessato fortemente al Taty Castellanos con Fabiani che ha però rispedito la prima offerta al mittente.

Intervenuto a Radiosei, Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha fatto il punto della situazione sul Taty e sulla situazione in casa Lazio.

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei

La vicenda che secondo me non va liquidata in modo superficiale riguarda l’interesse del Flamengo per Castellanos. Loro vorrebbero effettivamente l’argentino, tecnico compreso, vediamo cosa potrà accadere. Fabiani continua a dirci che non sia in vendita visto che poi non potrebbe sostituirlo. Ci saranno quei giorni micidiali di agosto, in cui si giocherà il campionato con il mercato aperto, che possono essere caldi. Lui è molto professionale, ma con un impegno solo a settimana e con la prospettiva di un tecnico che potrebbe preferirgli Dia, è una questione che va monitorata.

Su Noslin