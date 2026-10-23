Primavera Live | Atalanta-Lazio 2-2: termina il match

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Beniamino Civitelli /

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Beniamino Civitelli /

Torna in campo la Lazio Primavera e lo fa sul campo dell'Atalanta, dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro l'Inter nella scorsa giornata.

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Le formazioni ufficiali

Atalanta: Bugli, Percassi, Modonesi, Cojocariu, Colombo, Perillo, Leandri, Fugazzola, Olivieri, Ruiz de Valdivia, Bosisio. 

A disposizione: Ugwu, Gasparello, Cakolli, Kane, Martano, Aliprandi, Citaristi, Berrima, Olijars, Forlani, Ciapini. 

Allenatore: Giovanni Bosi.

Lazio: D'Alessio, Santagostino Baldi, Battisti, Landi, Canali, Pernaselci, Gatto, Bordon, Avram, Eone, Kovac. 

A disposizione: Quadrelli, Ciucci, Galassi, Milillo, Zangari, Montano, Stornelli, Ferrante, Bagordo, Mecozzi, Riggi. 

Allenatore: Francesco Punzi.

Il Live scritto del match

  • whistle
    95'
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    Triplice fischio

    Termina il match 

  • whistle
    93'
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    Gol della Dea

    La pareggia l’Atalanta con Ciapini

  • whistle
    90'
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    Recupero secondo tempo

    Concessi 5 minuti di recupero 

  • whistle
    84'
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    Doppio cambio per la Lazio

    IN Ferrante e Mecozzi OUT Canali e Eone

  • whistle
    83'
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    Battisti ci prova da fuori area, conclusione di poco fuori 

  • whistle
    81'
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    Cartellino giallo

    Giallo per Battisti 

  • whistle
    75'
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    Cambio per la Dea

    IN Gasparello OUT Ruiz

  • whistle
    74'
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    GOOOAL DELLA LAZIO

    Bordon firma il raddoppio laziale 

  • whistle
    72'
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    Doppio cambio per la Lazio

    IN Bagordo e Riggi OUT Gatto e Agran

  • whistle
    58'
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    Ancora Lazio pericolosa. Questa volta sempre di testa ma con Eone

  • whistle
    55'
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    Occasione Lazio

    La sfiora Bordon di testa, conclusione di pochissimo fuori 

  • whistle
    45'
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    Inizio secondo tempo

    Al via il secondo tempo 

  • break_start
    46'
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    Fine primo tempo

    Termina il primo tempo! 1-1 dopo i primi 45' di gioco con Gatto che sbloccato le marcature per la Lazio e poi lo stesso Gatto è stato autore di un autorete che ha permesso all'Atalanta di pareggiare

  • whistle
    45'
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    Tempo di recupero

    Decretato 1 minuto di recupero

  • yellow_card
    43'
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    Ammonizione Atalanta

    Cartellino giallo per Ruiz, intervento in ritardo su Santagostino

  • goal
    33'
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    Autogol Lazio

    L'Atalanta trova il pareggio grazie ad una fortunata deviazione di Gatto che tentando di andare in opposizione ad un cross, la palla sbatte sul suo ginocchio ed entra in porta

  • 27'
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    Occasione Lazio

    Battisti ci prova dalla distanza, palla di poco a lato

  • 21'
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    Traversa Lazio

    Fugazzola col mancino a giro dal limite scheggia la traversa

  • shot_saved
    19'
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    Occasione l'Atalanta

    I padroni di casa sfondano sulla destra, cross teso in mezzo sul quale non è perfetto D'Alessio, sulla ribattuta arriva Percassi che va alla conclusione ma si immola Gatto salvando il gol

  • shot_saved
    12'
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    Occasione Atalanta

    Fugazzola viene servito al limite dell'area, due tocchi e apre il piattone, ma non abbastanza. Facile parata in presa per D'Alessio 

  • 8'
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    Partita ora bloccata a centrocampo

    Dopo il gol in avvio la Lazio ora prova a gestire il vantaggio. Si gioco molto vicino al cerchio di centrocampo

  • goal
    1'
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    GOOOOOOL LAZIOOOO

    Lazio avanti dopo appena 30 secondi! Imbucata per Landi che a tu per tu col portiere trova la deviazione dell'estremo difensore nerazzurro, ma sul tap-in arriva Gatto che sblocca subito il match

  • match_started
    1'
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    Inizia il match

    Fischio d'inizio di Atalanta-Lazio

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