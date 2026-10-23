Primavera Live | Atalanta-Lazio 2-2: termina il match
Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Atalanta qui su www.LazioPress.it
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Torna in campo la Lazio Primavera e lo fa sul campo dell'Atalanta, dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro l'Inter nella scorsa giornata.
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Le formazioni ufficiali
Atalanta: Bugli, Percassi, Modonesi, Cojocariu, Colombo, Perillo, Leandri, Fugazzola, Olivieri, Ruiz de Valdivia, Bosisio.
A disposizione: Ugwu, Gasparello, Cakolli, Kane, Martano, Aliprandi, Citaristi, Berrima, Olijars, Forlani, Ciapini.
Allenatore: Giovanni Bosi.
Lazio: D'Alessio, Santagostino Baldi, Battisti, Landi, Canali, Pernaselci, Gatto, Bordon, Avram, Eone, Kovac.
A disposizione: Quadrelli, Ciucci, Galassi, Milillo, Zangari, Montano, Stornelli, Ferrante, Bagordo, Mecozzi, Riggi.
Allenatore: Francesco Punzi.
Il Live scritto del match
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Triplice fischio
Termina il match
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Gol della Dea
La pareggia l’Atalanta con Ciapini
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Recupero secondo tempo
Concessi 5 minuti di recupero
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Doppio cambio per la Lazio
IN Ferrante e Mecozzi OUT Canali e Eone
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Battisti ci prova da fuori area, conclusione di poco fuori
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Cartellino giallo
Giallo per Battisti
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Cambio per la Dea
IN Gasparello OUT Ruiz
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GOOOAL DELLA LAZIO
Bordon firma il raddoppio laziale
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Doppio cambio per la Lazio
IN Bagordo e Riggi OUT Gatto e Agran
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Ancora Lazio pericolosa. Questa volta sempre di testa ma con Eone
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Occasione Lazio
La sfiora Bordon di testa, conclusione di pochissimo fuori
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Inizio secondo tempo
Al via il secondo tempo
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Fine primo tempo
Termina il primo tempo! 1-1 dopo i primi 45' di gioco con Gatto che sbloccato le marcature per la Lazio e poi lo stesso Gatto è stato autore di un autorete che ha permesso all'Atalanta di pareggiare
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Tempo di recupero
Decretato 1 minuto di recupero
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Ammonizione Atalanta
Cartellino giallo per Ruiz, intervento in ritardo su Santagostino
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Autogol Lazio
L'Atalanta trova il pareggio grazie ad una fortunata deviazione di Gatto che tentando di andare in opposizione ad un cross, la palla sbatte sul suo ginocchio ed entra in porta
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Occasione Lazio
Battisti ci prova dalla distanza, palla di poco a lato
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Traversa Lazio
Fugazzola col mancino a giro dal limite scheggia la traversa
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Occasione l'Atalanta
I padroni di casa sfondano sulla destra, cross teso in mezzo sul quale non è perfetto D'Alessio, sulla ribattuta arriva Percassi che va alla conclusione ma si immola Gatto salvando il gol
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Occasione Atalanta
Fugazzola viene servito al limite dell'area, due tocchi e apre il piattone, ma non abbastanza. Facile parata in presa per D'Alessio
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Partita ora bloccata a centrocampo
Dopo il gol in avvio la Lazio ora prova a gestire il vantaggio. Si gioco molto vicino al cerchio di centrocampo
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GOOOOOOL LAZIOOOO
Lazio avanti dopo appena 30 secondi! Imbucata per Landi che a tu per tu col portiere trova la deviazione dell'estremo difensore nerazzurro, ma sul tap-in arriva Gatto che sblocca subito il match
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Inizia il match
Fischio d'inizio di Atalanta-Lazio