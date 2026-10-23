Lazio-Parma, obiettivo 14-15 mila presenze: le iniziative per i tifosi
Ieri venduti circa quattromila biglietti. Il club conta anche sugli omaggi e prepara agevolazioni per Lazio-Cagliari.
La Lazio punta a riportare almeno 14-15 mila spettatori all’Olimpico per la partita contro il Parma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Ieri la vendita ha registrato un’accelerazione, con circa quattromila biglietti acquistati. Il club conta su ulteriori ingressi attraverso omaggi e iniziative promozionali, mentre cerca di riavvicinare i tifosi in un periodo segnato dalla protesta.
Il botteghino verso Lazio-Parma
La sfida con il Parma offre alla società un’occasione per misurare la risposta del pubblico. Ai tagliandi venduti ieri potrebbero aggiungersi gli ingressi legati alle promozioni: l’obiettivo indicato resta quello delle 14-15 mila presenze.
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Anche sul campo la serata può avere un significato particolare. Secondo Il Messaggero, al capitano manca un’ultima firma, che potrebbe arrivare davanti al pubblico dell’Olimpico. Il passaggio disponibile non precisa a quale traguardo si riferisca.
Le vittorie e il rapporto con i tifosi
La società prova a sfruttare il momento della squadra per ricostruire un legame con gli spalti. Nelle intenzioni del club, le vittorie possono contribuire ad attenuare almeno in parte la contestazione. La risposta del botteghino per Lazio-Parma è uno degli elementi su cui si concentra questo tentativo.