Gytkjaer su Lazio-Venezia: "Sarà difficile ma dovremo..."

Dopo la gara di Coppa Italia con il Brescia persa malamente per 3-1, l'attaccante del Venezia Christian Gytkjaer è intervenuto in conferenza stampa post-partita. L'attenzione è ricaduta inevitabilmente a domenica prossima, quando i lagunari faranno il loro esordio nella massima competizione italiana in casa della Lazio alle ore 20:45. La squadra veneta non sta attraversando un momento fortunato: oltre alla brutta sconfitta di ieri, non saranno disponibili per la trasferta di Roma Pohjanpalo e Busio, oltre agli squalificati Candela e Idzedis. In dubbio Jajalo, Bjarkason e il neoacquisto Oristanio. Di seguito le parole dell'attaccante danese:

Ora c'è la Lazio in campionato? Sì sicuramente sarà difficile, però ci sono state anche cose positive quest'oggi, soprattutto davanti, dobbiamo chiuderci meglio dietro, soprattutto in chiave Serie A