Dazn e la clamorosa novità in arrivo: acquistato Foxtel

Da sempre fa parlare molto di sè la piattaforma streaming che trasmette eventi sportivi sia in diretta che in differita. Anche oggi Dazn è stata protagonista di una importante novità che la renderà ancor più punto di riferimento nel mondo dello sport e nella diffusione di quest'ultimo.

Dazn ha un obiettivo chiaro da tempo, espandersi e far cresce il proprio marchio. Oggi è arrivato l'annuncio che riguarda il gruppo Foxtel.

L'annuncio di oggi

Colpo di scena per Dazn, come riporta l'Ansa, che ha annunciato il completamento dell'acquisizione di Foxtel Group, segnando un'importante pietra miliare nella sua espansione nel mercato australiano. Foxtel Group, il principale fornitore di servizi televisivi su abbonamento in Australia, continuerà a operare come azienda autonoma, beneficiando della portata globale, della tecnologia leader di settore e degli investimenti nell'innovazione dell'intrattenimento sportivo di DAZN, con sede nel Regno Unito. "Questo è un giorno entusiasmante per DAZN e Foxtel Group e una pietra miliare significativa per DAZN perché sta espandendo la propria impronta globale in Australia, un mercato chiave per lo sport e per gli appassionati sportivi" ha dichiarato Shay Segev, CEO di DAZN Group. "La proprietà di DAZN permetterà al Gruppo Foxtel di rimanere un'azienda con sede in Australia, con un team australiano, e di continuare a offrire agli australiani lo sport, le emozioni e l'intrattenimento che amano" ha affermato Patrick Delany, CEO di Foxtel Group.

La storia di Dazn

La piattaforma streaming per eventi sportivi ha per l'esattezza 18 anni. Un periodo che in pochi direbbero visto che la sua notorietà ha preso piede negli ultimi anni. Dazn è stato creato nel settembre 2007 attraverso la fusione di due aziende: Premium TV Limited, una rete di eventi sportivi e Inform Group, un'agenzia per i diritti sportivi digitali. Il padre fondatore è Bennie Ecclestone.