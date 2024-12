La S.S Lazio aderisce all'iniziativa "No Bulli": presenti Lotito e Rovella

Il centrocampista biancoceleste, Nicolò Rovella, e il patron della Lazio, Claudio Lotito, hanno rappresentato la società capitolina all'evento tenutosi quest'oggi alla sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, per l'iniziativa contro il fenomeno del bullismo. Tra i presenti hanno partecipato all'evento anche Bryan Cristante e Maurizio Lombardo per rappresentare la AS Roma e la squadra di basket Virtus Roma 1960.

