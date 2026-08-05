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Amichevole Live | Lazio-Ostiamare 0-0: le formazioni ufficiali, Romagnoli e Galassi dal 1'

Segui il live testuale della quinta amichevole estiva della squadra guidata da Gattuso contro l'Ostiamare

Ginevra Sforza /
gattuso
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Segui il live testuale della quinta amichevole estiva della squadra guidata da Gattuso contro l'Ostiamare

Ginevra Sforza /

Dopo la vittoria esterna sul campo dell'Ascoli nella quarta amichevole stagionale, la Lazio di Gattuso si prepara ad affrontare l'Ostiamare a Formello. 

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Come successo per le precedenti sfide pre-stagionali tra le mura amiche, il centro sportivo sarà ‘blindato’, senza la possibilità per i tifosi di assistere dal vivo al match, data l'inagibilità del campo Mirko Fersini. 

I biancocelesti, ancora imbattuti in questa preseason, dovranno mettere minuti nelle gambe per preparare al meglio la prima sfida stagionale, in programma il prossimo 16 agosto contro il Mantova per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. 

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Motta; Floriani M., Romagnoli, R. Bordon, Lazzari; Belahyane, Farcomeni; Noslin, Galassi, Serra; Ratkov. A disposizione: Mandas, Renzetti, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Zaccagni, Sana Fernandes, Dia, Cancellieri, Pedraza, Taylor, Provstgaard, Marusic. Allenatore: Gennaro Gattuso

OSTIAMARE: Vertua; Piroli, Giordani, Castaldo, Spinosa, Gerbaudo, Badje, Donsah, Tonin, Carbone, Tesauro. A disposizione: Morlupo, Fabiano, Mohamed, Korosa, Vianni, Menichelli, Vagnoni, Brosco, Buono, D'Andrea, Marrali, Mirra, Galastri, Parigini, Ferrari, Prette. Allenatore: David D'Antoni

Il live dell’amichevole 

 

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