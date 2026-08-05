Flaminio-Lazio, la Soprintendente frena: «Nessun accordo, conferenza ancora in corso»

La possibilità di vedere la Lazio giocare nel nuovo Stadio Flaminio continua a far discutere, ma sul progetto arriva una precisazione importante. La soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, Daniela Porro, ha infatti ribadito che non esiste alcun accordo sottoscritto con il club biancoceleste.

Mentre il tema resta tra i più seguiti dell'estate romana, la procedura amministrativa prosegue. Al momento è infatti in corso la conferenza dei servizi preliminare, chiamata a valutare lo studio di prefattibilità presentato dalla società.

Le parole della soprintendente chiariscono lo stato dell'iter, confermando che l'esame del progetto è ancora aperto e che non è stata raggiunta alcuna intesa definitiva.

Flaminio-Lazio, Daniela Porro: «Nessun accordo sottoscritto»

Intervenuta ai microfoni di Radio Roma Sound, Daniela Porro ha spiegato l'attuale situazione relativa al progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio.

«È in corso una conferenza di servizi preliminare, stiamo esaminando uno studio di prefattibilità. Questo è quanto. Nessuno ha sottoscritto nessun accordo. Stiamo esaminando, per quanto concerne le nostre competenze, il progetto che è stato presentato nell’ambito della conferenza di servizi».

Con queste parole la soprintendente ha risposto a chi chiedeva se fosse già stato raggiunto un accordo con la Lazio per il futuro dell'impianto romano.

Conferenza dei servizi sul Flaminio: a che punto è il progetto della Lazio

L'iter amministrativo relativo al progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio è ripartito all'inizio di luglio, dopo che il club del presidente Claudio Lotito ha presentato le modifiche richieste nell'ambito della conferenza dei servizi preliminare.

L'esame dello studio di prefattibilità è quindi ancora in corso. Se non interverranno ulteriori sospensioni, i lavori della conferenza proseguiranno fino ai primi giorni di agosto, quando potrà essere completata questa fase della valutazione.

lo riporta Calcio e Finanza.