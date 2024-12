Cassano critica Barella e l’Inter: "Solo la Lazio ha giocato per 35 minuti"

Antonio Cassano non usa mezzi termini per esprimere il suo giudizio sulla partita Lazio-Inter e, in particolare, su Simone Inzaghi e Nicolò Barella. Nonostante il 6-0 dei nerazzurri nel big match del 16 dicembre, l'ex fantasista ha puntato il dito contro l'atteggiamento della squadra nei primi minuti del match. Intervenendo a "Viva el Futbol" con Lele Adani e Nicola Ventola, ha dichiarato: «Per 35 minuti ha giocato solo la Lazio. Se al posto di Noslin ci fosse stato un attaccante come Higuain, Benzema o Messi, sarebbe stato 1-0 per i biancocelesti e la partita avrebbe preso un’altra piega».

Antonio Cassano attacca l’Inter dopo Lazio-Inter 6-0

Le critiche di Cassano non si fermano qui. Sulle scelte di Inzaghi, l’ex calciatore ha spiegato: «Per un periodo sono stato dalla sua parte, ma ora non riesco a vedere un reale miglioramento dei giocatori sotto la sua guida. Prendiamo de Vrij: sta facendo bene, ma è stato spesso trascurato per favorire Acerbi. Questo non è merito dell'allenatore».

Le critiche di Cassano su Barella e Inzaghi

Cassano è stato altrettanto severo con Barella: «Non mi fa impazzire. È un giocatore “box to box”, utile in squadra ma privo di quelle qualità che fanno la differenza a livello internazionale. In Italia spicca perché gioca con altri top player, ma nella mia formazione non lo inserirei mai».

Infine, l’ex calciatore ha riconosciuto due soli miglioramenti nell’Inter di Inzaghi: «Thuram, che sta facendo molto bene, e Dimarco. Ma, per il resto, non vedo grandi meriti».