Cagliari-Lazio, dal 2019 biancocelesti vincenti in Sardegna

Se sul mercato in entrata si attendono le ultime ore disponibili, per capire quale sarà il destino dell’organico biancoceleste, lunedì alle 20.45 per la Lazio sarà già il momento di tornare in campo. Dopo l’indolore sconfitta maturata in Portogallo contro il Braga, la squadra di Baroni è chiamata a rispondere in campionato, per provare a difendere il quarto posto dall’inseguimento difficoltoso di Juventus, Fiorentina e Milan, al momento subito sotto i biancocelesti. Dopo la seconda sconfitta stagionale subita per mano della Fiorentina di Raffaele Palladino, i biancocelesti ripartiranno dalla sfida dell’Unipol Domus di Cagliari, per quello che sarà il sesto confronto tra Davide Nicola e Marco Baroni in Serie A: al momento il bilancio è quasi in perfetta parità, con due successi per parte e un solo pareggio tra i due.

Alla ricerca di una reazione dopo le due sconfitte

Orfano di Nuno Tavares, Patric, Vecino e Lazzari, Marco Baroni proverà a centrare il secondo successo consecutivo in trasferta, dopo lo 0-3 rifilato all’Hellas Verona di Paolo Zanetti. Tanti i fattori da considerare, come il riposo di Guendouzi, Rovella e Zaccagni, che non hanno preso parte alla sfida di giovedì giocata in Portogallo, nella speranza che in questo delicato momento i tenori presenti in organico possano aver recuperato energie utili. Un dato rilevante sul match di lunedì, non può che essere quello legato alla striscia di vittorie di cui i biancocelesti si sono resi protagonisti nelle ultime stagioni. A partire da maggio 2019, sono infatti cinque i successi consecutivi ottenuti dalla Lazio in Sardegna.

I cinque successi consecutivi

Per ricordare l’ultima sfida in terra sarda in cui la Lazio non è uscita con i tre punti, bisogna ritornare al 2-2 della stagione 2017-2018, quando l’ex capitano biancoceleste Ciro Immobile agguantò in extremis il pareggio, grazie a un delizioso colpo di tacco arrivato su assist di Felipe Anderson. Da quel momento la Lazio è uscita vincente nelle cinque successive occasioni, iniziando questa curiosa striscia vincendo a maggio e dicembre 2019, in entrambi i casi con il punteggio di 1-2: grazie alle reti di Correa e Luis Alberto prima, e all’iconico colpo di testa di Felipe Caicedo poi. Lo stesso esito è arrivato a settembre 2020, per uno 0-2 siglato dalle reti di Lazzari e Immobile. Non è cambiata la musica con l’avvento di Maurizio Sarri in panchina, sotto la cui guida i biancocelesti andarono a segno per tre volte: a marzo 2022 con i gol di Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson; a febbraio 2024 grazie all’autorete di Deiola, e alle reti dell’ex capitano biancoceleste e dell’esterno brasiliano.