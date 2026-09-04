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Diogo Leite-Lazio, Pedullà: "Ha dato priorità alla Lazio. Proposte due formule contrattuali..."

Ginevra Sforza /
Photo by Selim Sudheimer/Getty Images via Onefootball
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Ginevra Sforza /

Tutti gli aggiramenti in tempo reale sulla possibile trattativa tra la Lazio e il difensore svincolato Diogo Leite.

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Tutti gli aggiornamenti live

 

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    Pedullà: "Ha dato proprità alla Lazio. Due proposte due formule contrattuali..."

    Aggiornamento 23:07

    Pedullà su X

    Diogo #Leite-#Lazio: altri dettagli sull’esclusiva di qualche ora fa. Il difensore centrale portoghese ha dato (com’era chiaro) priorità alla Lazio. Proposte due formule contrattuali: un anno più 2 o biennale più un anno di opzione. Ma Leite ha lasciato altre trattative, vuole la Lazio

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    Di Marzio: “In chiusura l'arrivo dello svincolato Diogo Leite”

    Aggiornamento 22:43

    Di Marzio su X

    In chiusura l'arrivo dello svincolato Diogo Leite

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    Aggiornamento 20:57

    Pedullà su X

    Diogo #Leite-#Lazio: conferme totali sull’esclusiva di poco fa e contatti diretti 

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    Aggiornamento 21:09

    Schira su X

    La Lazio è ancora interessata a Diogo Leite a parametro zero. Il difensore centrale portoghese ha ricevuto anche un'offerta allettante da un club saudita; mentre Porto e Milan avevano chiesto informazioni sul suo conto la scorsa settimana

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Mattéo Guendouzi stangato dalla UEFA: salta la Roma e sfugge al duello con Dybala