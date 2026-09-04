Diogo Leite-Lazio, Pedullà: "Ha dato priorità alla Lazio. Proposte due formule contrattuali..."
Tutti gli aggiramenti in tempo reale sulla possibile trattativa tra la Lazio e il difensore svincolato Diogo Leite.
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Pedullà: "Ha dato proprità alla Lazio. Due proposte due formule contrattuali..."
Aggiornamento 23:07
Pedullà su X
Diogo #Leite-#Lazio: altri dettagli sull’esclusiva di qualche ora fa. Il difensore centrale portoghese ha dato (com’era chiaro) priorità alla Lazio. Proposte due formule contrattuali: un anno più 2 o biennale più un anno di opzione. Ma Leite ha lasciato altre trattative, vuole la Lazio
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Di Marzio: “In chiusura l'arrivo dello svincolato Diogo Leite”
Aggiornamento 22:43
Di Marzio su X
In chiusura l'arrivo dello svincolato Diogo Leite
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Aggiornamento 20:57
Pedullà su X
Diogo #Leite-#Lazio: conferme totali sull’esclusiva di poco fa e contatti diretti
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Aggiornamento 21:09
Schira su X
La Lazio è ancora interessata a Diogo Leite a parametro zero. Il difensore centrale portoghese ha ricevuto anche un'offerta allettante da un club saudita; mentre Porto e Milan avevano chiesto informazioni sul suo conto la scorsa settimana
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