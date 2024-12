Lazio, per Romagnoli saranno 100 presenze in biancoceleste proprio nel derby

Dopo l’inaspettato pareggio casalingo contro l’Atalanta dello scorso sabato, arrivato agli ultimi minuti del secondo tempo, la Lazio chiude del 2024 con 35 punti, un risultato splendido se si considerano gli alti e bassi di quest’anno: i quattro allenatori ricambiati nel giro di pochi mesi, i dolorosi addi di bandiere biancocelesti e una rivoluzione quasi totale dell’organico. Nel 2025 inizierà con una sfida emozionante come il derby, stavolta in casa Roma che tornerà ad essere giocato alle ore 20:45. L’occasione di cominciare l’anno con la stracittadina vedrà, oltre ogni risultato, uno dei capitani di quest’anno, difensore Alessio Romagnoli, tagliare un traguardo di presenze importantissime con il club biancoceleste.

Romagnoli, nel derby saranno 100 presenze con la Lazio

Domenica prossima si giocherà il derby in casa Roma e per adesso i Romagnoli significherà raggiungere una tripla cifra in una partita assolutamente emozionata e sentita per un ragazzo nato ad Anzio e da sempre tifoso della Lazio che è prossimo a raggiungere le 100 presenze con l’aquila sul petto proprio nella stracittadina, come sottolineato da Il Mesaggero. Il derby non sarà mai una gara qualunque e per Romagnoli non è mai stato così. Il calciatore che milita felicemente nella Lazio dall’estate 2022, ovvero nella sua squadra del cuore, è costretto a fare i conti anche con il suo passato e con la Roma, società adesso rivale che, però, lo ha cresciuto e lo ha fatto diventare uno dei migliori difensori della Serie A. D’altronde, l’esordio nel massimo campionato risale al 22 dicembre 2012, proprio con la maglia giallorossa. Romagnoli domenica sul campo dovrà gestire un mix di emozioni importanti tra presente e fede e passato e carriera. Il calciatore non ha mai nascosto il suo amore per la Lazio la sua voglia di vestire la maglia biancoceleste, anche quando il Milan lo ha reso capitano gli scorsi anni, squadra con cui il romano ha vinto lo scudetto proprio nel 2022, un mese prima di arrivare a Formello.

