Il retroscena: non solo Lazio, su Dele-Bashiru c'era anche il Lecce

Tra i giocatori emersi nell'ultimo periodo nella nuova Lazio di Baroni, c'è sicuramente il giovane Fisayo Dele-Bashiru arrivato nella Capitale quest'estate.

Dopo un periodo di adattamento, in cui non è riuscito inizialmente ad emergere con la nuova maglia, Baroni sembra aver trovato la collocazione giusta in mezzo al campo. Non tutti sanno però che il giocatore era uno degli obiettivi di Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del Lecce.

Una sessione invernale travagliata per i giallorossi

La scorsa sessione invernale di calciomercato si è chiusa con un bilancio magro per il Lecce, che ha registrato l’arrivo del solo Santiago Pierotti.

Nonostante l’intenso lavoro del club per rafforzare l’organico, i risultati concreti sono stati limitati. Tra gli obiettivi mancati figurano nomi importanti come Dani De Wit e Gustaf Lagerbielke.

L'offerta rifiutata dai turchi

Alla ricerca di un esterno destro offensivo, il Lecce ha sondato il mercato turco, puntando gli occhi sul giocatore dell’Hatayspor, ma anche in questo caso senza riuscire a chiudere alcun accordo.

Lo scorso gennaio infatti, Dele-Bashiru era stato individuato dal club giallorosso come un potenziale rinforzo offensivo per la squadra, priva di uno dei giocatori di punta, ovvero Strefezza.

Tuttavia, la squadra turca respinse l’offerta dei salentini, impedendo il suo approdo nel campionato italiano durante la finestra invernale.