La Lazio stravince a Como: la reazione social di mister Baroni

Terza vittoria consecutiva per la Lazio di mister Baroni. A pochi giorni di distanza dal successo in casa all'Olimpico di Roma contro il Genoa, la Lazio stravince a Como per 5-1 per mano della doppietta di Taty al 28' e all'81', alla rete di Pedro al 31', Patric al 71' e Tchaouna al 95', la prima con la maglia biancazzurra. Un trionfo straordinario che porta la Lazio al terzo posto nella classifica delle squadre che hanno segnato di più in Serie A, 22 reti totali da inizio campionato dietro solo all'Inter con 24 e all'Atalanta con 26. I biancocelesti festeggiano, come anche lo stesso tecnico del club capitolino, che sul proprio profilo Instagram ha espresso tutta la sua felicità per questa importante vittoria.

Il commento del Mister

Bisogna essere un abbraccio, ma un abbraccio da spaccare le ossa. 🩵🤍🦅

Il post di Baroni