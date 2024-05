FORMELLO | Provedel dall'inizio, tornano Gila e Pellegrini. Castellanos in vantaggio

Domani la Lazio sarà impegnata alle 18.00 a San Siro contro l'Inter campione d'Italia, in una gara importante che può consentire alla Lazio di raccogliere gli ultimi punti utili per consolidare un posto in Europa. Tante le novità di formazione previste per la sfida di domani, con Tudor che conferma quanto detto in conferenza stampa in mattinata.

Tornano Provedel, Gila e Pellegrini

Nonostante l'ottimo rendimento mostrato da Mandas fin qui, ci sarà Provedel a difendere i pali dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo diverse settimane. Tante le novità anche per ciò che riguarda il terzetto di centrali: Patric verso la conferma dopo la rete siglata con l'Empoli, accompagnato da Casale che sostituirà lo squalificato Romagnoli, e dal rientrante Gil. Sugli esterni pronti invece Marusic e Pellegrini, che non scendeva in campo in campionato da inizio aprile, in occasione dei dodici minuti disputati nel derby contro la Roma.

Sorpresa in mediana e sulla trequarti

Per una questione di fisicità, sarà Vecino ad accompagnare Rovella in mediana, con Guendouzi che non partirà dall'inizio. Verrà alzato sulla linea dei trequartisti Kamada, con il giapponese che è sempre più la prima scelta del tecnico croato, accompagnato da Zaccagni: fuori anche Felipe Anderson, a due gare dal termine della sua esperienza a Roma. I due agiranno alle spalle di Castellanos, che ha vinto il ballottaggio con Immobile.