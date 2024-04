Coppa Italia, Juventus-Lazio: la designazione arbitrale e dove vederla

La partita tra Juventus e Lazio, valida per la semifinale d'andata della Coppa Italia e in programma martedì 2 aprile alle 21.00 all'Allianz Stadium di Torino, sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Al Var ci saranno Di Paolo e Abisso. Massa ha arbitrato la Lazio 26 volte, con 11 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Questo sarà il sesto incontro tra la Juventus e i biancocelesti per Massa, con un bilancio di tre sconfitte, due pareggi e una vittoria.

Chi arbitra Juventus-Lazio

JUVENTUS – LAZIO Martedì 02/04 h.21.00

MASSA

ASSISTENTI: MELI – ALASSIO

IV UOMO: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

Juventus-Lazio, dove vederla in tv

L'appuntamento per vedere in chiaro la semifinale d'andata di Coppa Italia Juventus-Lazio, è alle 21 su Canale 5.