Amichevole Live | Ascoli-Lazio 0-0: Dia sfiora la rete del vantaggio
Segui il live testuale della prima amichevole estiva della squadra guidata da Gattuso contro l’Ascoli
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A poco più di 24 ore dal test casalingo contro l’Avellino, la Lazio sarà ospite dell’Ascoli allo Stadio Del Duca per la quarta amichevole stagionale, e prima in trasferta da inizio ritiro. Un’occasione che i tifosi biancocelesti hanno colto al volo: saranno oltre 2.000 i laziali presenti.
Un esodo che conferma l’andamento della prossima stagione, nella quale la tifoseria seguirà la squadra esclusivamente lontano dalle mura amiche dell’Olimpico, per proseguire la protesta contro la società.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3) : Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Marusic; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, R. Bordon, Floriani M., Pedraza, Romagnoli, Belahyane, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Artistico, Cancellieri, Ratkov, Sana Fernandes, Serra. Allenatore: Gattuso
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Acampora, Milanese; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chaki. A disposizione: Dente, Crespi, Zagari, Caucci, Oliveri, Russo, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Conti, Gorica, Rizzo, Gori. Allenatore: Francesco Tomei
Il live dell’amichevole
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24'
Cooling break
Primo hydration break del match
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20'
Anche Dia sfiora il gol
Sgroppata di Dia, che a tu per tu con Vitale sbaglia la conclusione finale e rende facile la vita al portiere dell'Ascoli
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8'
Ci prova Taylor
Sinistro troppo largo per Taylor che sfiora il gol del vantaggio
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1'
Fischio d'inizio
Si parte allo Stadio Del Duca per la quarta amichevole estiva della Lazio, in campo con la terza maglia e pronta a sfidare l'Ascoli per il test lontano dalle mura amiche
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1'
Minuto di raccoglimento
Minuto di silenzio in onore di Franco Baresi per onorare la memoria dell'ex bandiera del Milan