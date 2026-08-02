Amichevole Live | Ascoli-Lazio 0-0: Dia sfiora la rete del vantaggio

A poco più di 24 ore dal test casalingo contro l’Avellino, la Lazio sarà ospite dell’Ascoli allo Stadio Del Duca per la quarta amichevole stagionale, e prima in trasferta da inizio ritiro. Un’occasione che i tifosi biancocelesti hanno colto al volo: saranno oltre 2.000 i laziali presenti.

Un esodo che conferma l’andamento della prossima stagione, nella quale la tifoseria seguirà la squadra esclusivamente lontano dalle mura amiche dell’Olimpico, per proseguire la protesta contro la società.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) : Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Marusic; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, R. Bordon, Floriani M., Pedraza, Romagnoli, Belahyane, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Artistico, Cancellieri, Ratkov, Sana Fernandes, Serra. Allenatore: Gattuso

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Acampora, Milanese; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chaki. A disposizione: Dente, Crespi, Zagari, Caucci, Oliveri, Russo, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Conti, Gorica, Rizzo, Gori. Allenatore: Francesco Tomei

Il live dell’amichevole