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Amichevole Live | Ascoli-Lazio 0-0: Dia sfiora la rete del vantaggio

Segui il live testuale della prima amichevole estiva della squadra guidata da Gattuso contro l’Ascoli

Ginevra Sforza /
Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images via Onefootball
Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images via Onefootball

Segui il live testuale della prima amichevole estiva della squadra guidata da Gattuso contro l’Ascoli

Ginevra Sforza /

A poco più di 24 ore dal test casalingo contro l’Avellino, la Lazio sarà ospite dell’Ascoli allo Stadio Del Duca per la quarta amichevole stagionale, e prima in trasferta da inizio ritiro. Un’occasione che i tifosi biancocelesti hanno colto al volo: saranno oltre 2.000 i laziali presenti. 

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Un esodo che conferma l’andamento della prossima stagione, nella quale la tifoseria seguirà la squadra esclusivamente lontano dalle mura amiche dell’Olimpico, per proseguire la protesta contro la società. 

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) : Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Marusic; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, R. Bordon, Floriani M., Pedraza, Romagnoli, Belahyane, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Artistico, Cancellieri, Ratkov, Sana Fernandes, Serra. Allenatore: Gattuso

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Acampora, Milanese; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chaki. A disposizione: Dente, Crespi, Zagari, Caucci, Oliveri, Russo, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Conti, Gorica, Rizzo, Gori. Allenatore: Francesco Tomei   

Il live dell’amichevole 

 

  • 24'
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    Cooling break

    Primo hydration break del match

  • 20'
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    Anche Dia sfiora il gol

    Sgroppata di Dia, che a tu per tu con Vitale sbaglia la conclusione finale e rende facile la vita al portiere dell'Ascoli

  • 8'
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    Ci prova Taylor

    Sinistro troppo largo per Taylor che sfiora il gol del vantaggio

  • 1'
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    Fischio d'inizio

    Si parte allo Stadio Del Duca per la quarta amichevole estiva della Lazio, in campo con la terza maglia e pronta a sfidare l'Ascoli per il test lontano dalle mura amiche

  • 1'
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    Minuto di raccoglimento

    Minuto di silenzio in onore di Franco Baresi per onorare la memoria dell'ex bandiera del Milan

Mattei: "Credo che Gattuso abbia gestito quanto accaduto con Taylor in maniera ottima..."