Gattuso- Taylor tutto risolto

Ai microfoni di Radio Sei è intervenuto l'opinionista Stefano Mattei. Ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo all'episodio accaduto tra Gattuso e Taylor. Il tecnico ha spiegato, dopo l'amichevole contro l'Avellino, di aver chiarito la situazione.

Le parole di Mattei

“Credo che Gattuso abbia gestito quanto accaduto con Taylor in maniera ottima, prima ha richiamato il calciatore per il suo gesto e poi c’è stato il chiarimento. Ora dobbiamo vedere se è stata una reazione istintiva quella di Taylor o se è un’insofferenza legata alla situazione Lazio. Il fatto di ieri, la discussione tra il tecnico e il centrocampista, preoccupa perché ci sono dei precedenti, con giocatori che volevano andare via, vedi Guendouzi, Castellanos, Vecino, Romagnoli.

Erano state queste le parole di Gattuso:

Chi mi conosce sa che stile ho, per me dopo mezz’ora è finito tutto. Avete visto come è iniziato poi il pomeriggio.

Come riportato infatti dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'olandese, a meno di offerte clamorose, non si muoverà da Formello. Per l'attacco, invece, continuano i contatti per Ivanovic, sul quale è forte la concorrenza del Betis, e Pinamonti del Sassuolo. Rimane sempre il sogno Gimenez del Milan. Sullo sfondo rimane ancora il caso Romagnoli, ieri ha giocato ma il futuro rimane incerto. L'Al-Sadd lo vuole ma Lotito pretende il pagamento dei 3 milioni di euro subito e non a rate. Se partisse, servirebbe un altro centrale. È in uscita anche Cancellieri, con la pista Celtic che è diventata più complessa, e Lazzari: entrambi si stanno comunque allenando al massimo.