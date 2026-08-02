Mattei: "Credo che Gattuso abbia gestito quanto accaduto con Taylor in maniera ottima..."

Romagnoli: L'Al-Sadd lo vuole ma Lotito pretende il pagamento dei 3 milioni di euro subito

Alisia Cerqua /
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Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Gattuso- Taylor tutto risolto 

Ai microfoni di Radio Sei è intervenuto l'opinionista Stefano Mattei. Ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo all'episodio accaduto tra Gattuso e Taylor. Il tecnico ha spiegato, dopo l'amichevole contro l'Avellino, di aver chiarito la situazione. 

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Le parole di Mattei 

“Credo che Gattuso abbia gestito quanto accaduto con Taylor in maniera ottima, prima ha richiamato il calciatore per il suo gesto e poi c’è stato il chiarimento. Ora dobbiamo vedere se è stata una reazione istintiva quella di Taylor o se è un’insofferenza legata alla situazione Lazio. Il fatto di ieri, la discussione tra il tecnico e il centrocampista, preoccupa perché ci sono dei precedenti, con giocatori che volevano andare via, vedi Guendouzi, Castellanos, Vecino, Romagnoli.

Erano state queste le parole di Gattuso:

Chi mi conosce sa che stile ho, per me dopo mezz’ora è finito tutto. Avete visto come è iniziato poi il pomeriggio. 

Come riportato infatti dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'olandese, a meno di offerte clamorose, non si muoverà da Formello. Per l'attacco, invece, continuano i contatti per Ivanovic, sul quale è forte la concorrenza del Betis, e Pinamonti del Sassuolo. Rimane sempre il sogno Gimenez del Milan. Sullo sfondo rimane ancora il caso Romagnoli, ieri ha giocato ma il futuro rimane incerto. L'Al-Sadd lo vuole ma Lotito pretende il pagamento dei 3 milioni di euro subito e non a rate. Se partisse, servirebbe un altro centrale. È in uscita anche Cancellieri, con la pista Celtic che è diventata più complessa, e Lazzari: entrambi si stanno comunque allenando al massimo. 

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