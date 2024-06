CdS | Oggi la giornata che può sbloccare Noslin alla Lazio

La Lazio punta a Noslin e ha tempo fino al 30 giugno per acquistarlo a un prezzo conveniente. Come evidenziato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la giornata di oggi potrebbe essere decisiva per l'acquisto dell'attaccante.

Oggi la giornata che può sbloccare Noslin alla Lazio

Oggi è previsto l'incontro tra Lotito e Setti a Milano per l'assemblea della Lega, e l'operazione sembra essere ormai ai dettagli finali. Questo acquisto rappresenta un'aggiunta significativa per la rosa biancoceleste e una notevole plusvalenza per il club scaligero, che ha preso Noslin solo un anno e mezzo fa dal Fortuna Sittard per 3-4 milioni di euro.