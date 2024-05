Euro2024, visite mediche per Zaccagni e Provedel - FOTO

La stagione 2023/2024 della Lazio si è chiusa ieri sera con il pareggio contro un Sassuolo già retrocesso. Vista la situazione degli avversari, che ha mandato in campo tanti giovani, ci si aspettava che la Lazio potesse fare di più, ma l'Europa League si sarebbe raggiunta con un solo punto e quel punto è effettivamente arrivato. La squadra di Tudor chiude quindi il campionato alla settima posizione.

Ci sono due calciatori, però, che non hanno ancora concluso la loro stagione. Zaccagni e Provedel, infatti, risultano tra i preconvocati di Spalletti per l'Europeo che avrà inizio il 14 giugno. Il ct dovrà poi escludere quattro calciatori tra quelli che ha già chiamato a Coverciano, ma nel frattempo è tempo di raduno per prepararsi alla competizione vinta proprio dall'Italia solo tre anni fa.

Sia Zaccagni e Provedel questa mattina hanno svolto le visite mediche in Paideia, come ha annunciato la clinica stessa sui suoi profili social.