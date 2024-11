Lazio, il risveglio di Patric con la gioia del gol

Prestazione assolutamente positiva quella di Patric nella gara di ieri sera con il Como. La Lazio ha stravinto per 5 reti a 1. Importantissima la rete del difensore spagnolo, arrivata poco dopo l'espulsione di Nuno Tavares con un Como che stava spingendo e la Lazio che era in vantaggio di un solo gol. Patric ha segnato di testa, su assist di Dia, il gol che ha iniziato a dare tranquillità agli undici in campo e che ha spianato la strada verso la vittoria finale che è poi dilagata fino a cinque gol.

Patric festeggia il suo gol sui social

Il difensore spagnolo, in coppia con il connazionale Mario Gila, ha alzato un muro nella retroguardia biancoceleste. Ottima prestazione dei due centrali iberici che si sono fatti bucare solo dal gol acrobatico di Mazzitelli. Stamattina Patric si è svegliato con un particolare sorriso, non è un giocatore che segna molti gol e quando accade manifesta ed esterna una certa gioia tramite i canali social. Il suo link via Instagram:

I numeri quest'anno di Patric

Il difensore 31enne è alla sua sesta apparizione nel campionato di Serie A, da ieri sera figura nelle sue statistiche personali un gol. Difficilmente il giocatore esce dal campo con una insufficienza nelle pagelle, oramai è diventata una garanzia difensiva. Merito sicuramente dell'esperienza maturata nei tanti anni di Lazio e nel campionato italiano. La Lazio può contare assolutamente su di lui sopratutto se fa coppia con il connazionale Mario Gila, i due infatti sembrano lavorare a braccino in modo perfetto nella coppia centrale di difesa.