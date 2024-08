CONFERENZA NUNO TAVARES - "Alla Lazio grazie a Guendouzi, sono qua per vincere trofei"

Conferenza stampa di presentazione di Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese arrivato alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto dall'Arsenal.

Le parole di Fabiani

“Saltiamo i preamboli, ormai lo conoscete tutti. Sapete chi è e il suo passato, Loum rientra nella tipologia del calciatore giovane, classe 2003, un ragazzo promettente, speriamo che Roma lo illumini ancora di più. Siamo soddisfatti di averlo portato anzitempo alla Lazio. Lo ringrazio vivamente, la Lazio è stata la sua prima scelta, ci siamo dati una stretta di mano, ha fatto concretizzare la trattativa, lo seguivano tante società in Italia e all'estero”

La conferenza

Sei partito giovane dal Portogallo, hai giocato in Inghilterra e Francia, queste esperienze cosa ti hanno insegnato per fare bene in Italia?

“Ho avuto diverse esperienze nel mio viaggio, la migliore è stata a Marsiglia. A Nottingham abbiamo lottato per la retrocessione e questo mi ha reso più forte mentalmente”

Quanto è stato importante Guendouzi per scegliere la Lazio?

“Ha avuto un ruolo fondamentale, abbiamo parlato tre volte e mi ha convinto a fare questa scelta”

Hai avuto garanzie di giocare titolare?

“Voglio giocare il più possibile perchè il mio obiettivo è vincere le partite e i trofei”

Come ti senti fisicamente?

“Mi sento molto meglio, sto facendo tutto ciò che è possibile per tornare il prima possibile. Credo che manca poco tempo al mio ritorno ma non so dire una data”

Come ti troverai sulla stessa fascia di Zaccagni?

“E' una grande opportunità giocare con lui perchè ha grandi qualità. Abbiamo parlato poco visto il mio infortunio, penso che possiamo giocare molto bene insieme”