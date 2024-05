La S.S. Lazio, come di consueto ha annunciato quelli che saranno gli impegni delle giovanili della Lazio questo weekend.

Un weekend lungo e ricco di sfide per le aquile della Prima Squadra della Capitale. Si inizia venerdì 17 con il derby della finalissima per il titolo Regionale Under 14, chiudono lunedì 20 sempre i ragazzi di mister Rocchi con un’altra stracittadina. Nel mentre, Under 15 e 16 sono impegnate nella sfida di ritorno degli ottavi di finale.

Venerdì 17 maggio alle ore 16 allo Stadio ‘Giorgio Castelli’ di Roma va in scena l’ultimo atto del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi sfidano la Roma guidata da Cervelli per la conquista del titolo. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento da imbattute, ma solamente una salirà sul gradino più alto del podio.

Nel giro di pochissimi giorni, è in programma un altro derby, questa volta valido per la terza ed ultima giornata della Fase Interregionale del campionato nazionale Under 14 Pro. Lunedì alle ore 15 la Roma di mister D’Andrea attende la Lazio di Tommaso Rocchi al campo ‘Agostino Di Bartolomei’ di Trigoria. I biancocelesti si trovano a punteggio pieno con 6 punti, mentre i giallorossi sono dietro con sole 3 lunghezze. Roma-Lazio, una sfida decisiva per l’accesso alle Final Four.

Penultima giornata della Regular Season del campionato nazionale Under 18. Domenica alle ore 11:30 le aquile di Francesco Punzi ospitano l’Hellas Verona al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’. Ai biancocelesti manca davvero pochissimo per avere la matematica certezza dell’accesso ai playoff.

L’Under 16 attende i pari età del Parma al Centro Sportivo ‘Green Club’. Domenica alle ore 11 è in programma la sfida di ritorno degli ottavi di finale. I biancocelesti di Gianluca Procopio devono ribaltare il 2-1 dell’andata. La Lazio ha il miglior piazzamento rispetto agli avversari, potrebbe essere sufficiente anche l’1 a 0 per staccare il pass per i quarti di finale. Le aquile classe 2008 devono essere determinate nel volare più in alto del Parma.

I ragazzi di Simone Rughetti cercano l’impresa in quel di Genova. L’Under 15 biancoceleste vola in Liguria con la consapevolezza di dover vincere con due gol di scarto contro i pari età rossoblu. Il Genoa ha il vantaggio del miglior piazzamento in classifica e in caso di parità, sarebbero proprio gli avversari a staccare il pass per i quarti di finale. La partita è ancora aperta ed il finale è tutto da scrivere.

Tutto è pronto per un weekend ricco di impegni, le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali e volare il più in alto possibile.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 33^ Giornata

LAZIO-HELLAS VERONA

Domenica 19 Maggio, ore 11:30 ‘Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ - Roma

Under 16 Nazionali - Ottavi di finale, ritorno

LAZIO-PARMA

Domenica 19 Maggio, ore 11 Centro Sportivo ‘Green Club’ - Roma

Under 15 Nazionali – Ottavi di finale, ritorno

GENOA-LAZIO

Domenica 19 Maggio, ore 11 campo ‘Begato 9’ - Genova

Under 14 Pro –Fase Interregionale, 3^ Giornata

ROMA-LAZIO

Lunedì 20 Maggio, ore 15 Campo ‘A. Di Bartolomei’ – Trigoria

Under 14 Regionali Eccellenza – Finale

LAZIO- ROMA

Venerdì 17 Maggio, ore 16 Campo ‘Giorgio Castelli’ - Roma