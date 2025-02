Tchaouna vicino al PSV Eindhoven: tutti gli aggiornamenti live

In queste ultime ore fino al termine di questa sessione di mercato invernale, la società biancoceleste ha chiuso due importanti colpi con Provstgaard, difensore danese e Belahyane, il rinforzo tanto atteso per il centrocampo di Baroni, arrivati entrambi ieri sera a Roma per iniziare il nuovo cammino in biancoceleste. Il club capitolino sta valutando anche le possibili cessioni: dopo Castrovilli al Monza in queste ultime ore anche Tchaouna potrebbe lasciare la Lazio.

L'offerta del PSV Eindhoven

Come riportato da Alfredo Pedullà, il classe 2003 avrebbe ricevuto un'importante offerta dal PSV Eindhoven. Il club olandese avrebbe prestato un'offerta di 11 milioni di euro, più eventuali bonus, ma la Lazio non sembrerebbe convinta a cedere l'esterno francese, per cui al momento si attende la risposta del club.

