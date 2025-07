Formello | Day 3, out Castellanos, ancora lavoro a parte per Zaccagni - Foto

Prosegue a pieno regime il ritiro della Lazio a Formello. Nel terzo giorno di lavoro, la squadra affronterà un'altra intensa doppia seduta - mattutina e pomeridiana - nel segno della continuità e della metodologia targata Sarri. La cura del dettaglio: è così che il tecnico toscano prova a ripartire, lasciandosi alle spalle le turbolenze di inizio estate.

Day 3, la sessione mattutina

La sessione mattutina si è sviluppata su due piani: da una parte l’attività atletica, dall’altra l’organizzazione tattica per reparti. Il gruppo è stato diviso tra i due campi a disposizione (centrale e Fersini) e la palestra, con rotazioni tra centrocampisti, attaccanti e difensori. Il 4-3-3 resta il punto di riferimento, con particolare attenzione ai meccanismi della linea difensiva e alle soluzioni nella rifinitura offensiva.

Non mancano però le prime note dolenti: Taty Castellanos è stato fermato da un fastidio muscolare rimediato ieri pomeriggio e oggi non ha preso parte alla seduta. Ancora assente anche Hysaj, bloccato da un problema al polpaccio dopo un contatto di gioco con Noslin. In ripresa invece Patric, di nuovo in gruppo, mentre Zaccagni — tornato in campo ieri — continuerà il lavoro a parte con un piano di rientro graduale.

Le immagini del terzo allenamento