CIES, la classifica dei migliori centrocampisti difensivi: c'è un biancoceleste

La CIES, Centro Internazionale di Studi sullo Sport, ha stilato la classifica dei migliori centrocampisti difensivi, grazie ai dati forniti dai suoi partner. In lista vi è molta Serie A ed è presente un giocatore della Lazio.

Chi è presente

Sempre per il CIES, come riporta TMW, il miglior centrocampista difensivo, di questa stagione, è Pedri Gonzalez. Come già detto, vi è molta Serie A: al sesto posto troviamo De Roon; ottavo Locatelli; al nono Ederson; al decimo vi è Guendouzi; seguono Barella e Mkhitaryan; chiude, invece, al diciotessimo posto Tijjani Reijnders.

La classifica completa

1) Pedri Gonzalez

2) Joshua Kimmich

3) Granit Xhaka

4) Federico Valverde

5) Enzo Fernandez

6) Marten De Roon

7) Youri Tielemans

8) Manuel Locatelli

9) Ederson dos Santos

10) Matteo Guendouzi

11) Nicolò Barella

12) Henrikh Mkhitaryan

13) Rodrigo De Paul

14) Vitinha Ferreira

15) Nadiem Amiri

16) Luka Modric

17) Orkun Kokcu

18) Tijjani Reijnders

19) Fabian Ruiz

20) Lucas Torro