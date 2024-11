Lazio-Bologna, Pedro e Pellegrini celebrano la vittoria sui social

La partita di ieri sera contro il Bologna era una gara molto complessa per la squadra di Baroni. Dopo la pausa per le nazionali e gli straordinari risultati della Lazio sia in campionato che in Europa League, vincere anche nella tredicesima giornata di Serie A contro i rossoblù di Vincenzo Italiano non era per nulla scontato: il Bologna arrivava alla sfida con una sola sconfitta in campionato nonostante un cammino in Champions League decisamente negativo, eppure i biancocelesti hanno avuto la meglio. Dopo un primo tempo equilibrato, Gigot subentra al 46' nella ripresa e sigla il goal del vantaggio al 68', poco dopo arriva il raddoppio biancoceleste con Zaccagni ed infine il tris con Dele-Bashiru. Una Lazio inarrestabile che conferma il secondo posto in classifica a pari punti con Atalanta, Fiorentina e Inter. Non solo i tifosi festeggiano per questo momento florido della Lazio, ma anche gli stessi giocatori, Pedro e Pellegrini anno espresso tutta la loro gioia sui social nella mattinata di oggi.

