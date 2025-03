Hernanes: grave squalifica per il calciatore del Sale, ecco il motivo

Anderson Hernanes veste attualmente la maglia del Sale, squadra che milita nel Girone G della Prima Categoria, tuttavia, il calciatore ha passato un lungo periodo anche nel club biancoceleste, all'Inter e alla Juventus. Il centrocampista, durante l'incontro disputato il 2 marzo contro lo Spinattese, ha ricevuto una grave squalifica dopo un comportamento scorretto nei confronti del direttore di gara.

Hernanes, la ragione della squalifica

Anderson Hernanes, ex calciatore della squadra biancoceleste e della Juventus, ha ricevuto una squalifica della durata di 8 giornate a causa di un grave comportamento antisportivo. Durante la vittoria casalinga del Sale nel match contro lo Spinattese, squadre appartenenti al girone G di Prima categoria, Anderson Hernanes, in seguito alla concessione di un rigore al club avversario nel momento in cui il Sale si trovava a 2 reti di vantaggio, ha protestato con veemenza contro il direttore di gara e colpito con forza il braccio del fischietto facendo cadere i cartellini.

