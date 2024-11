PRIMAVERA | LIVE Lazio-Lecce 1-1 (Balde 15'; Bertolucci 19')

Lazio e Lecce in campo per la 13° giornata di Campionato Primavera 1, i biancocelesti momentaneamente sesti sfidano i giallorossi tredicesimi. La squadra di Sanderra è reduce dalla sconfitta rimediata per 3-1 contro il Torino, con i granata che che con questa vittoria hanno scavalcato proprio i biancocelesti; il Lecce dalla prestigiosa vittoria per 2-0 contro il Milan.

Le formazioni ufficiali

Lazio (3-5-2): Renzetti; Zazza, Bordon, Petta; Ferrari, Di Tommaso, Muñoz, Pinelli, Milani; Balde, D’Agostini

Lecce: Sakho; Esposito, Pehlivanov, Gorter, Kovac, Daka, Delle Monache, Ubani, Minerva, pejazic, Bertolucci.

Il LIVE del match