Il Messaggero | Ajax-Lazio, Lotito duro: "La Meloni sarebbe dovuta intervenire, e la UEFA..."

Lotito è tornato a parlare del caso che riguarda i tifosi biancocelesti pronti a partire per Amsterdam per la partita Ajax-Lazio del 12 dicembre. Il presidente si è già attivato, coinvolgendo l’ambasciatore italiano, mentre il sindaco Gualtieri e il ministro Tajani stanno cercando di sbloccare la situazione. Tuttavia, Lotito avrebbe auspicato un intervento diretto della premier Meloni, come dichiarato al Messaggero, poiché considera il provvedimento "illegittimo".

Lotito sperava in un intervento del Presidente del Consiglio

La sindaca di Amsterdam ha ribadito la decisione, giustificandola con il fatto che il 12 dicembre la polizia sarà impegnata in altre operazioni di ordine pubblico, dato il periodo intenso dello shopping natalizio. Una motivazione che, secondo molti, appare poco convincente. Lotito, infatti, ritiene che gli olandesi stiano penalizzando la Lazio a causa di episodi recenti legati ad altre tifoserie, come gli scontri tra sostenitori dell’Ajax e del Maccabi Tel Aviv.

Il Presidente si scaglia contro l'UEFA

Il problema resta grave: molti tifosi biancocelesti hanno speso migliaia di euro tra voli e alloggi per assistere alla partita, mentre l’Ajax ha offerto come massimo risarcimento il rimborso del biglietto dello stadio, pari a 35 euro. "Le autorità olandesi stanno violando il trattato di Schengen," ha dichiarato Lotito,

"non possono impedire agli italiani di entrare ad Amsterdam se hanno i documenti in regola. Se questa situazione continua, anche il nostro governo dovrebbe rispondere con misure simili."

Il presidente, visibilmente infuriato, ha avanzato una proposta alla UEFA, accusata di non intervenire sulla questione: