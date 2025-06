Reina ricomincia dalla panchina: il comunicato del Villareal

La sua carriera nel rettangolo verde di gioco si è conclusa in modo amaro con un cartellino rosso in Como-Inter dopo appena 45' di gioco. Pepe Reina ha deciso di appendere scarpini e guantoni al chiodo dopo una vita sui campi da calcio ed una carriera costellata di successi. L'ex portiere biancoceleste tuttavia non ha perso tempo ed è pronto ad iniziare una nuova avventura, ma questa volta nei panni di allenatore.

Il comunicato del Villareal

Depositphotos

Come annunciato dal Villareal attraverso un comunicato pubblicato sui profili social, Pepe Reina sarà il nuovo allenatore dell'Under 19 della squadra spagnola. Dopo l'esperienza da calciatore nei Subamarino Amarillo dal 2002 al 2005 e dal 2022 al 2024 Reina torna in madrepatria per la sua prima esperienza da allenatore.

Pepe Reina torna a casa. L'ex portiere dei Yellows guiderà l'U19 del Villarreal CF alla sua prima esperienza da allenatore.

Il post su Instagram