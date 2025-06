Sarri-Lazio tutto fatto: fissato il primo acquisto da fare

Pochi giorni fa sembrava solo una suggestione impossibile quella di riportare Maurizio Sarri alla guida della Lazio. Scetticismo e incredulità che è però piano piano diventata realtà. L'allenatore è ormai ad un passo dal ritorno nella capitale, tutto sembra definito ed a confermarlo sono stampa e fonti in largo e lungo.

Pochi giorni, il tempo del divorzio tra l'attuale allenatore Marco Baroni e la Lazio, che dovrebbe avvenire nella giornata di martedì e poi ufficialmente il Comandante Sarri tornerà a lavorare nel quartier generale di Formello. Società Lazio e allenatore non hanno solo raggiunto un accordo economico e su quello che saranno le strategie progettuali, nei diversi incontri avvenuti infatti sembra siano stati fatti anche i primi nomi da acquistare, ovviamente richiesti da Maurizio Sarri. Un nome su tutti ed a riportarlo è stata La Repubblica.

Il nome chiesto da Maurizio Sarri

L'allenatore ex Empoli, Juventus, Napoli, Chelsea e Lazio ha fatto un nome e a quanto pare la società è già al lavoro per accontentarlo. A ricostruire la situazione è La Repubblica che racconta di un interesse concreto da parte del club capitolino. Il giocatore in orbita è Francesco Pio Esposito, giovane 19enne che quest'anno ha giocato in serie B con lo Spezia ma di proprietà dell'Inter. L'attaccante tra l'altro è elemento importantissimo anche per la nazionale italiana under 21.

I numeri di Esposito quest'anno

Tra pochi giochi spegnerà 20 candeline. Tanto estro, velocità e senso del gol per Francesco Pio Esposito. L'attaccante in questa stagione con la maglia dello Spezia ha collezionato 39 presenze segnando ben 18 gol e fornendo 3 assist. Un profilo che piace molto a Sarri e che ha riscontrato il gradimento anche da parte della società. Tutto da vedere adesso perchè c'è da strapparla all'Inter di Marotta.