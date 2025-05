Pedullà: “Lunga riunione tra Sarri e lo staff, l’orientamento…”

Sono ore importantissime per la panchina della Lazio: Baroni lascerà dopo un’anno, manca ancora l’annuncio ufficiale ma la decisione è stata presa di comune accordo con la società. Il nome più caldo è quello di Sarri: l’incontro di ieri sera con gli agenti è stato positivo ma serve chiudere. La piazza sogna il ritorno del tecnico toscano, con lui la Lazio nella gestione Lotito ha raggiunto il piazzamento migliore in campionato - secondo posto dietro al Napoli nella stagione 2022/2023 -

La Lazio si avvicina a Sarri: il punto di Alfredo Pedullà

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, in questi minuti ha dato un aggiornamento importante riguardo la trattativa: in giornata c’è stata una lunga riunione tra Sarri e il suo staff. L’orientamento di accettare la proposta della Lazio emerge, il weekend sarà importante per tirare le somme.

